Totti-Blasi, cambia pure lo spot. E Sabrina Ferilli ironizza su Instagram

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha toccato proprio tutti, rivoluzionando anche il mondo della televisione. La conduttrice Mediaset, infatti, dal 2021 è testimonial dell’ammorbidente Lenor dove simula una conversazione telefonica proprio con l’ex calciatore. L’azienda ha tuttavia voluto rivedere lo spot, modificandone una breve parte ed eliminando la parola “matrimonio”. Intanto su Instagram Sabrina Ferilli pubblica un vecchio video assieme a Totti: l’ironia in un post.

Divorzio Totti-Blasi: come è cambiato lo spot

Sono stati giorni frenetici per il mondo del gossip e non solo, movimentato dalla notizia legata a quello che è presto diventato il divorzio dell’anno. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono definitivamente detti addio dopo circa 20 anni di vita condivisa insieme, attraverso una nota separata rilasciata all’Ansa, in cui hanno ufficializzato la fine del loro amore. Negli ultimi giorni, tra indiscrezioni sulla presunta nuova fiamma di lui, Noemi Bocchi, e il patto segreto che gli ormai due ex coniugi avevano stipulato, non si è parlato di altro.

La notizia della separazione non ha toccato soltanto il mondo della cronaca rosa, ma ha rivoluzionato anche il mondo della televisione e, in particolare, lo spot pubblicitario che da oltre un anno vede Ilary Blasi testimonial del brand di ammorbidenti Lenor. Nello spot, risalente al 2021, la conduttrice Mediaset è intenta a provare l’ammorbidente durante una finta conversazione telefonica con Francesco Totti: “Ok, tu scegli il detersivo, ma io l’ammorbidente. E con Lenor perle prolungo la durata del profumo che amo”. A seguire la battuta sulle metafore calcistiche, per aiutare l’ex Capitano nella comprensione dell’azione di Lenor perle. Lo spot si chiude con: “Lenor ammorbidente, un matrimonio perfetto“.

Tuttavia l’azienda ha voluto rivedere proprio quest’ultima parte, che stona vistosamente con la notizia del divorzio ufficiale della coppia. Il video del nuovo spot, condiviso anche dal Corriere della Sera, si chiude dunque con nuove parole: “Lenor ammorbidente, che profumo“.

Sabrina Ferilli con Francesco Totti in un vecchio video: l’ironico post

Una rivisitazione dello spot necessaria per cancellare la parola “matrimonio” e, dunque, modificare il senso della frase in relazione ai cambiamenti nella vita privata di Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia è sempre più sulla bocca di tutti e in molti, da persone comuni ai Vip di casa nostra, hanno voluto commentare la notizia. Chi con un messaggio scritto, chi con una riflessione social e chi, come Sabrina Ferilli, con un ironico video condiviso sul proprio profilo Instagram.

L’attrice romana ha pescato dal passato pubblicando un video che la ritrae assieme all’ex Capitano della Roma, in uno sketch che li vede a letto, sotto le coperte. “Tu te lo faresti uno spogliarello per me adesso?” La domanda di Sabrina Ferilli, seguita dagli applausi e dalle urla del pubblico. “Dipende” la risposta di Francesco Totti. Il video ha ricevuto una valanga di visualizzazioni e anche il messaggio, scritto a corredo del post, lascia intuire l’intento ironico dell’attrice: “A proposito di…”. Il divorzio dell’anno continua a far parlare di sé, anche attraverso l’ironia di una delle icone del cinema italiano.