Temptation Island, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati. La storica coppia di Temptation Island si è detta addio dopo una lunga storia d’amore. Il deejay, figlio di Walter Zenga, e la modella avevano deciso di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando al reality. Da subito però erano emersi molti problemi e Alessandra aveva svelato di avere alcuni dubbi, causati anche dalla vicinanza di Andrea Cerioli.

Nel corso del falò finale, Zenga e la Sgolastra si erano detti addio. Poco dopo Andrea Cerioli era salito sul trono di Uomini e Donne, ma Alessandra si era rifiutata di corteggiarlo. Andrea aveva invece espresso la volontà di riprovarci con l’ex fidanzata. “Mi sono accorto dell’intensità dei miei sentimenti – aveva confessato a Spy -. Forse non sono riuscito a dimostrarglielo in tempo con qualche gesto d’amore in più, che avrebbe meritato. Un altro dei miei errori è stato non accorgermi dei problemi pregressi che c’erano tra di noi. Non siamo entrati nel programma così solidi come pensavamo”.

“Per entrambi è stata la storia più importante della nostra vita – aveva aggiunto Andrea Zenga -. Penso che una seconda occasione ce la saremmo meritata. Quando però ho notato la sua distanza e i suoi pesanti dubbi, ho capito che non c’era più niente da fare: sono rimasto un po’ ferito, non lo nego. Se vedessi in lei dei cambiamenti, sarei pronto anche a darle una seconda possibilità”.

In seguito la coppia aveva annunciato il ritorno di fiamma su Instagram. La love story sembrava destinata a portarli alle nozze, almeno sino a quando è arrivata la notizia della rottura come un fulmine a ciel sereno. Ad annunciare l’addio è stato Andrea Zenga che nelle Stories di Instagram ha confessato di aver chiuso la relazione con Alessandra Sgolastra.

“Ciao ragazzi! – ha scritto rivolgendosi ai follower -. Fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma viste le numerose domande che mi vengono fatte mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro, ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi”.