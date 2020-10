Chi è Telemaco Dell’Aquila, il presunto fidanzato di Guenda Goria

editato in: da

Si chiamerebbe Telemaco Dell’Aquila il fidanzato di Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta si trova nella Casa del GF Vip dove ha conquistato tutti con la sua sensibilità e sincerità. Frutto dell’amore della conduttrice per Amedeo Goria, prima di partecipare al reality aveva svelato di essere single. In realtà, secondo alcune indiscrezioni, l’attrice avrebbe iniziato una relazione fuori dal loft di Cinecittà. Di Telemaco Dell’Aquila, indicato come il fidanzato di Guenda Goria, sappiamo ben poco. Imprenditore 48enne, lavorerebbe a Milano e avrebbe alle spalle un matrimonio.

Nella Casa del GF Vip, Guenda aveva raccontato di avere difficoltà a trovare l’amore e si era detta single. L’attrice si era avvicinata a Massimiliano Morra, causando la reazione di Adua Del Vesco che si era lasciata andare ad alcune confidenze con gli altri inquilini. La giovane Goria ha alle spalle una lunga relazione con Stefano Rotondo, imprenditore di vent’anni più grande. Maria Teresa Ruta aveva parlato della vita sentimentale di sua figlia nelle prime puntate del reality.

“Il punto di riferimento sono sempre stata io e la presenza del padre è mancata da morire a Gian Amedeo – aveva confessato a Elisabetta Gregoraci -. Anche a Guenda, che infatti finora ha sempre cercato solo uomini adulti, molto adulti, troppo adulti […] Mi dispiace che si taglia un po’ fuori dalle cavolate che si fanno in giovinezza. Ha iniziato a lavorare a 13 anni, come pianista. Si è persa quella spensieratezza”.

Guenda Goria non aveva mai nascosto i suoi problemi con i genitori e un passato segnato dalla loro assenza. “I miei genitori non c’erano mai – aveva spiegato al settimanale Gente -, non ho memoria della famiglia uniti e non ho vissuto come un trauma la loro separazione. Io e mio fratello Gianamadeo siamo stati cresciuti da una tata, la dolce Ornella. Amo i miei genitori, ma sono sempre stata io far da padre e madre a loro e non viceversa. Oggi mio padre è single e spero che trovi una compagna, mentre ho diretto mia madre a teatro. Mi ha fatto bene: ora sono io che controllo lei”.