Storie Italiane, Dora Moroni commuove col suo dramma

Dora Moroni torna in tv, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane dove è intervenuta in collegamento. La cantante e valletta ha commosso lo studio e in particolare Alda D’Eusanio raccontando come è cambiata la sua vita dal terribile incidente stradale, avvenuto il 13 luglio 1978.

Dora Moroni ancora oggi paga le conseguenze di quello schianto avvenuto ormai più di 40 anni fa. Al volante c’era il presentatore Corrado che l’aveva scoperta un paio d’anni prima, volendola al suo fianco a Domenica In tra il 1976 e il 1977. La Moroni, che fu sbalzata fuori dall’auto a seguito dell’incidente, restò per diverso tempo in coma, le facoltà del linguaggio furono in parte compromesse segnando la fine della sua carriera di cantante.

Ancora oggi, come lei stessa ha dichiarato a Storie Italiane, non riesce ad articolare un lungo discorso e nemmeno può lavorare. Il dramma di Dora Moroni ha particolarmente colpito Alda D’Eusanio, anche lei vittima di un terribile incidente che anni fa la fece andare in coma. “Mi ridà il dolore che ho vissuto quando sento una persona che è stata in coma. La perdita del lavoro, degli amici… è una cosa che a me dà dolore. Io sono una sorta di miracolo vivente, mi sono svegliata dopo essere stata tanto tempo in ospedale; non riuscivo più a parlare, aveva perso la memoria cognitiva”, ha spiegato l’opinionista.

Poi riferendosi all’esperienza della Moroni: “Se fai un lavoro pubblico che ti fa sentire molto viva, ti ritrovi sola, isolata, morta ma sei viva. Questa è una cosa terribile”.

Le conseguenze di quell’incidente automobilistico Dora le sta ancora vivendo. Qualche mese fa andò ospite da Barbara D’Urso a Live-Non è la D’Urso dove raccontò anche dei problemi giudiziari ed economici dopo che decise di fare causa all’ospedale in cui subì un intervento all’occhio, già cieco, per correggere lo strabismo.

