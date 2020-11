La storia di Andrea Paris, il vincitore di Tu Sì Que Vales

editato in: da

Si chiama Andrea Paris il vincitore di Tu Sì Que Vales. Il mago ha trionfato nell’ultima puntata dello show condotto da Belen Rodriguez, con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Presenti in studio anche i giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, affiancati da Sabrina Ferilli.

L’artista ha dedicato la vittoria a Veronica Franco, ex concorrente di Tu Sì Que Vales scomparsa dopo una dura battaglia contro la leucemia. La storia della cantante di 19 anni, che aveva conquistato i giudici sulle note di Hallelujah, aveva toccato nel profondo tantissime persone, fra cui proprio Andrea Paris, che ha voluto ricordarla durante la finale di Tu Sì Que Vales. “Non me l’aspettavo – ha detto dopo la vittoria -, lo dedico alla mia famiglia e lo dedico a Veronica Franco che doveva essere qui e non è potuta esserci. Una parte del ricavato lo darò in beneficenza”.

Classe 1980, Andrea Paris è originario di Foligno, in provincia di Perugia. Attore caratterista ed esperto di magia, nella sua lunga carriera ha vino moltissimi premi, esibendosi soprattutto in teatro. Nel 2019, aveva partecipato a Italia’s Got Talent, superando tutte le puntate e arrivando secondo. Alle spalle ha numerose collaborazioni, sia in Italia che all’estero, con spettacoli realizzati alla presenza di personaggi famosi. Da Renato Zero a Steven Tyler, passando per Morgan Freeman, Sharon Stone, Antonio Banderas: sono tant i vip che hanno apprezzato e conosciuto il talento di Andrea Paris. Il vincitore di Tu Sì Que Vales in passato ha partecipato anche ad altri programmi come Challanger 4 – Comici dal web contro Comici dal palco, I Soliti Ignoti Vip di Amadeus e Sara & Marti (Disney Channel).

Qualche anno fa, insieme alla figlia Maddy, l’artista aveva realizzato un video divenuto virale. Nella clip papà e figlia recitavano la poesia Il lonfo di Fosco Maraini. Il video aveva ottenuto milioni di visualizzazioni e qualche anno dopo Andrea Paris l’aveva riproposto con la figlia ormai cresciuta e in grado di recitare da sola tutta la poesia. Nel corso della finale di Tu Sì Que Vales, il mago ha incantato la giuria con i suoi numeri di magia proponendone anche uno nuovo.