Stefano De Martino, Mara Venier svela perché non gli ha fatto domande su Belen Rodriguez

editato in: da

Mara Venier torna a parlare su Instagram dell’intervista fatta a Stefano De Martino durante l’ultima puntata di Domenica In. L’ex ballerino di Amici è stato ospite dello show domenicale, facendo la sua apparizione in tv subito dopo le indiscrezioni su una crisi con Belen Rodriguez. Ormai è chiaro: il conduttore e la showgirl stanno vivendo un momento difficile, ma nessuno dei due sembra intenzionato a parlarne pubblicamente, almeno per ora.

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – aveva detto qualche giorno fa il presentatore Rai – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“. E così è stato. Ospite di Domenica In, De Martino non ha parlato di Belen Rodriguez, ma si è limitato a scherzare con Mara Venier. L’ex ballerino di Amici è entrato in studio con un gesso finto, prendendo in giro la conduttrice riguardo l’infortunio avvenuto qualche settimana fa.

Un siparietto comico che ha divertito molto il pubblico, fra risate e battute. Nonostante ciò alcuni fan sono rimasti delusi per non aver scoperto nulla riguardo la crisi fra il conduttore e Belen. La Venier dunque si è limitata a fare un’intervista incentrata sulla carriera di Stefano, parlando del suo ritorno a Made In Sud e del successo della trasmissione. “A zia Mara lo dirà, racconterà certamente come stanno davvero le cose tra lui e Belen”, avevano anticipato i fan, ma le cose sono andate diversamente. “Come mai non hai chiesto nulla a Stefano di Belen?”, ha scritto un follower su Instagram e la risposta della presentatrice è arrivata immediatamente. “Ci vuole rispetto, sempre!”, ha replicato. Un modo per svelare di aver rispettato la richiesta di privacy di Stefano De Martino, deciso a proteggere la sua vita privata dai gossip. Nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni, il presentatore potrebbe essere ospite della prossima puntata di Domenica In, dove di sicuro darà vita a un nuovo siparietto comico con Mara, con l’obbligo di non parlare di Belen.