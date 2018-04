Chi è Simona Crisci, la miglior amica di Michelle Hunziker

editato in: da

è la migliore amica die la donna che ha condiviso con lei l’incubo della setta.

Biondissima, sorridente e molto sportiva, Simona conosce la showgirl svizzera da diversi anni e le due sono legatissime. Insieme sono riuscite a superare tanti momenti difficili e si sono sempre supportate a vicenda. Oggi hanno un rapporto molto bello, segnato anche da un’esperienza particolare che hanno condiviso vari anni fa. Era il 2000 infatti quando Simona Crisci, che stava attraversando un periodo particolare della sua vita, entrò in contatto con la setta guidata dalla pranoterapeuta Clelia.

Fu proprio lei, qualche tempo dopo, a presentare la santona a Michelle Hunziker, la sua migliore amica. La conduttrice decise di partecipare ad alcuni incontri per amore di Simona e, come lei, rimase affascinata dalla figura di Clelia. “Una donna così materna – ha spiegato la donna in un’intervista a Massimo Giletti -, così solare, che ti riempie di attenzioni e di affetto e ti fa sentire anche al sicuro da un certo punto di vista. In quel momento ci vuoi credere, hai bisogno di crederci che c’è una persona che ti ha a cuore”.

All’epoca entrambe erano giovanissime e in breve tempo si ritrovarono nella mani della setta, costrette a versare del denaro per mantenere i suoi membri e controllate in ogni loro mossa. Nel 2003, dopo anni terribili, Simona Crisci decise di abbandonare il gruppo per amore dei suoi figli. Provò a convincere Michelle Hunziker a seguirla, ma ormai Clelia l’aveva completamente isolata dal resto del mondo, per poterla controllare a suo piacimento.

Simona ha raccontato di aver fatto di tutto per salvare la sua migliore amica, che due anni dopo è tornata alla vita, proprio come lei. Oggi le due donne sono ancora più legate dopo questa esperienza terribile. Simona Crisci è stata fra gli ospiti d’onore alle nozze di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Frequenta spesso la famiglia della showgirl svizzera ed ha un ottimo rapporto con Aurora, ma anche con Sole e Celeste.

Su Instagram e Facebook posta spesso foto che la ritraggono in compagnia della sua migliore amica, fra cene sul lago e party, ricevendo spesso dei commenti dalla stessa Michelle Hunziker, che le ricorda quanto le vuole bene, pubblicando cuoricini e scritte.