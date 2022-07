Berlusconi-Fascina, il bacio appassionato dopo le nozze di Francesca Pascale

Un bacio sulle labbra, ripreso da Massimo Boldi. Appassionato, anche se il cameraman improvvisato avrebbe voluto qualcosa di più. Marta Fascina e Silvio Berlusconi raramente si concedono gesti romantici in pubblico, ma per una volta hanno voluto fare un’eccezione. Che è piaciuta agli utenti del web tanto da rendere quei pochi secondi virali. Un gesto romantico che arriva dopo il loro matrimonio simbolico celebrato a marzo e dopo le recentissime nozze di Francesca Pascale con Paola Turci.

Berlusconi – Fascina: il video del bacio

Pochi secondi, secondo quanto si dice forse nemmeno girati di recente, sono quelli che in poche ore hanno fatto il giro del web. I due protagonisti sono immortalati mentre si scambiano un bacio a fior di labbra e a fare scalpore sono stati proprio loro, generalmente piuttosto riservati per quanto riguarda la loro sfera più privata.

Infatti nel video, ripresi da Massimo Boldi, ci sono Silvio Berlusconi e Marta Fascina mentre si baciano. L’attore, da dietro la telecamera dello smartphone, chiede maggiore passione: così i due si staccano e Berlusconi domanda di vedere cosa ha ripreso.

Qualche istante soltanto, ma capace di diventare virale su Internet. Perché di fatto i due protagonisti sono restii alle dimostrazioni di affetto in pubblico, anche se il matrimonio simbolico celebrato a marzo è stato qualcosa di più di un bacio, ma una vera e propria promessa d’amore importante, un modo per suggellare il loro legame.

La celebrazione era stata ospitata a Villa Gernetto a Lesmo in Brianza, una sessantina gli invitati. Nessun valore civile o religioso, ma solo sentimentale. Comunque non mancavano l’abito bianco, il bouquet e un menù rigorosamente stellato. In quell’occasione l’imprenditore aveva ringraziato i presenti: “Sono felice di avere le persone a me care qui con me in questa giornata”.

Spenti i riflettori su quella cerimonia simbolica, però, dopo una manciata di mesi si sono accesi quelli su un’altra celebrazione. Anche questa ha avuto a che fare Berlusconi, ma solo nel ruolo di ex.

Francesca Pascale, le nozze con Paola Turci

Il due luglio si sono sposate Francesca Pascale e Paola Turci. Le nozze dovevano essere in forma strettamente privata, ma in poco tempo la notizia dell’imminente unione civile è trapelata e le due – con sorrisi e saluti – sono state accolte da una piccola folla di fan, curiosi e giornalisti assiepati fuori dal municipio di Montalcino. Le spose hanno sfoggiato due look bianchi, molto eleganti e con un pizzico di sensualità. A fare da contorno, ma fondamentale, tanta gioia e felicità.

Prima di iniziare una storia con Paola Turci, Francesca Pascale era stata legata per tanti anni proprio a Silvio Berlusconi. La relazione era iniziata dopo la fine del matrimonio tra il Cavaliere e Veronica Lario. E poi era terminata a conclusione del 2019, ma con comunicato ufficiale a marzo del 2020.

Quell’estate Francesca Pascale e Paola Turci erano state paparazzate mentre si scambiavano un bacio: erano passati quattro mesi dalla rottura con Silvio Berlusconi ma per Francesca la felicità aveva già bussato alla porta. Mancava solo il Sì di fronte ai suoi affetti più cari.