“Silvio Berlusconi ha la leucemia”: Alfonso Signorini annulla la festa per il “GF Vip”

Silvio Berlusconi avrebbe la leucemia. Sono ore di grande apprensione per il leader di Forza Italia ed ex Premier, ricoverato in terapia intensiva – al San Raffaele di Milano – dal 5 aprile. Le indiscrezioni sul suo stato di salute arrivano da Corriere della Sera e, proprio in relazione a queste novità, Alfonso Signorini avrebbe deciso di annullare la festa per la fine del GF Vip e per il suo compleanno.

Berlusconi ricoverato al San Raffaele, la scelta di Alfonso Signorini

Si è parlato di una grave patologia al sangue, che potrebbe essere leucemia. Per Silvio Berlusconi, si tratta del secondo ricovero in 10 giorni, dapprima per controlli di routine e successivamente per un problema legato a un’infezione respiratoria. Secondo quanto rivelato da Corriere, questa potrebbe però essere la conseguenza della malattia ematica che lo avrebbe colpito. Si parla di Pet e di prelievo di midollo osseo, ma tutto rimane nel più ristretto campo delle indiscrezioni.

Viste le sue condizioni di salute, tutti i figli sarebbero accorsi al suo capezzale, destando grande preoccupazione in tutti. E, nel rispetto di questa situazione così delicata, persino Alfonso Signorini avrebbe deciso di annullare la festa per la fine del GF Vip – conclusosi il 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon – e per il suo compleanno. A rivelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che per primo ha anticipato la decisione del giornalista e conduttore Mediaset.

Nonostante non sia più a capo dell’azienda da molti anni, e tutto sia passato nelle mani dell’abile secondogenito Pier Silvio, Alfonso Signorini è molto legato a Silvio Berlusconi: “Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale”.

Come sta Silvio Berlusconi

Le condizioni dell’ex Premier non desterebbero preoccupazione ed è strettamente monitorato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. A parlare è stato il capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli: “Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti – ha dichiarato a RTL 102.5 – mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l’evoluzione. Speriamo positiva”.

Al suo fianco, si è stretta l’intera famiglia. Dalla giovane moglie Marta Fascina, sposata con rito simbolico il 19 marzo 2022, ai figli Marina e Pier Silvio – avuti dalla prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio – insieme a Barbara, Eleonora e Luigi, nati dall’amore per la seconda moglie Veronica Lario.

Accanto a lui anche il fratello Paolo, accorso immediatamente al San Raffaele, che si è espresso sulle sue condizioni di salute proprio all’uscita dal nosocomio: “È una roccia, ce la farà anche stavolta”, ha dichiarato ai giornalisti assiepati fuori dall’ospedale.

Dopo questa prima serie di rassicurazioni, è stato l’arrivo dell’intera famiglia a destare grandissima preoccupazione. Le indiscrezioni parlano di una situazione molto grave, seguita a un problema precedente che non era stato risolto, così come si apprende dalle parole vaghe del Ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente”.