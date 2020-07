Roberta Morise incanta su Instagram e spuntano nuovi indizi su Ignazio de Il Volo

editato in: da

Roberta Morise incanta su Instagram e spuntano nuovi indizi su una possibile storia d’amore con Ignazio Boschetto de Il Volo. La conduttrice si sta godendo le vacanze dopo una lunga stagione televisiva e sui social racconta le sue giornate all’insegna del sole, del mare e della famiglia. A settembre Roberta non sarà più al timone de I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli, ma questo non sembra averle tolto il sorriso.

La modella infatti su Instagram appare bellissima e sorridente, pronta a godersi l’estate. Secondo alcune indiscrezioni, dopo un lungo periodo da single, Roberta avrebbe ritrovato anche l’amore accanto a Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo. Alcune fonti parlano di incontri romantici fra i due, prima a Bologna, poi a Roma, dove vive la presentatrice. Per ora i diretti interessati non hanno commentato, ma gli indizi, anche su Instagram, non mancano.

La Morise è una fra le presentatrici Rai più amate di sempre. Alle spalle ha una storia d’amore con Carlo Conti, oggi sposato con Francesca Vaccaro, e una relazione con Luca Tognola, imprenditore che è stato il suo compagno per tre anni. Una love story terminata a causa della distanza. “Mi sono ritagliata un po’ di tempo per me, per capire, per rilassarmi – aveva raccontato dopo l’addio -. È una fase delicata, di cambiamenti: dopo tre anni è finita una storia importante. Sono stata molto innamorata di Luca, ci siamo allontanati da qualche mese. Mi mancava un pochino d’aria. Era diventato geloso, a tratti anche possessivo, atteggiamenti che si sono acuiti da quando mi sono trasferita per lavoro da Lugano, dove vivevamo, a Roma, seppur io non facessi nulla di particolare”.

Qualche tempo fa si era parlato di un flirt con Eros Ramazzotti prontamente smentito dal cantante reduce dall’addio a Marica Pellegrinelli. Anche la presentatrice aveva negato l’esistenza di una love story, cosa che non ha fatto in occasione delle indiscrezioni su Ignazio. L’artista de Il Volo è single da qualche tempo e fra i due potrebbe essere nato un sentimento che, secondo fonti vicine alla coppia, entrambi vorrebbero proteggere e preservare, in attesa di scoprire cosa accadrà in futuro.