Rita dalla Chiesa ricorda il messaggio di Frizzi: “Non spegnete la speranza nel cuore”

Rita dalla Chiesa ricorda il messaggio d’amore e di speranza di Fabrizio Frizzi, condividendo su Twitter un video che commuove. Il 26 marzo 2018 il conduttore Rai è venuto a mancare, ma nessuno ha mai dimenticato il suo sorriso dolce e la sua gentilezza. Frizzi aveva solo 60 anni quando se n’è andato, ma è riuscito nella sua esistenza ha toccare il cuore di tantissime persone.

Non solo quello di Carlotta Mantovan, la donna che ha sposato e che le ha regalato la figlia Stella, ma anche milioni di italiani. In queste settimane difficili, Rita Dalla Chiesa ha voluto condividere ancora una volta un video di Fabrizio Frizzi. Nella clip il conduttore racconta la storia delle Quattro Candele, un inno alla speranza e alla voglia di non mollare mai.

L’ex conduttrice di Forum aveva già condiviso il filmato qualche tempo fa, dedicandolo alla piccola Stella che aveva perso il suo amato papà. “In una stanza quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente – racconta Frizzi nel video -. Il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare la loro conversazione. La prima diceva ‘Io sono la pace ma gli uomini non riescono a mantenermi. Penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi’. E a poco a poco la candela si lasciò spegnere”.

“La seconda candela disse ‘Io sono la fede ma purtroppo non servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di me e per questo motivo non ha senso che resti accesa’ – continua Fabrizio -. Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense”.

“Triste triste, la terza candela a sua volta disse ‘Io sono l’amore e non ho la forza per continuare a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza’. E senza attendere oltre la candela si lasciò spegnere. In quel momento un bambino entrò nella stanza, vide le tre candele spente e, impaurito per la semioscurità, disse ‘Ma cosa fate? Voi dovete rimanere accese. Io ho paura del buio’. E così dicendo scoppiò in lacrime”.

“Allora la quarta candela – racconta il conduttore Rai -, impietosita, disse ‘Non piangere. Finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre candele. Io sono la speranza’. Con gli occhi lucidi di lacrime, il bimbo prese la candela della speranza e accese tutte la altre”.

Nella clip, che risale ai tempi della conduzione de I Fatti Vostri, Fabrizio Frizzi commenta la storia della Quattro Candele, lanciando un messaggio di speranza a tutti. “Cosa vuol dire questa storia? – dice – Che non si deve spegnere mai la speranza dentro il nostro cuore e che ciascuno di noi può essere lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni momento di accendere con la sua speranza la fede, la pace e l’amore”.