Chi è Riccardo, il fratello di Barbara D’Urso

Riccardo è il fratello di Barbara D’Urso, legatissimo alla conduttrice di Canale Cinque. 49 anni e una grande somiglianza con la presentatrice, l’imprenditore vive a Tokyo ed è uno dei quattro fratelli di Barbara, il primo nato dalle seconde nozze del padre dopo la scomparsa dell’amatissima mamma Vera.

Appassionato d’Oriente, Riccardo D’Urso si è laureato all’Istituto Universitario Orientale, specializzandosi nello studio della lingua e della filosofia giapponese alla Tokyo Naganuma School. In seguito ha completato gli studi alla Osaka Gaidai University e alla Kyoto Hanazono University. Nel suo lavoro dunque si occupa di creare rapporti fra il Giappone e l’Italia, sfruttando la sua passione per l’Oriente.

Ambasciatore del Made In Italy, è diventato nel corso degli anni responsabile di vari progetti di promozione del nostro Paese all’estero, lanciando in Giappone diversi marchi italiani e attività dei Ministeri. Nel 2010 ha lanciato Streamit Japan, un progetto rivoluzionario che riguarda la prima web tv italiana per promuovere l’Italia in Giappone, voluto dal Ministero dello Sviluppo economico.

Barbara D’Urso ha diversi fratelli. La conduttrice ha perso l’amatissima mamma Vera quando era ancora piccola, in seguito il padre ha sposato Wanda, da cui ha avuto tre figli, fra cui Riccardo ed Eleonora D’Urso, che fa l’attrice. Dalle prime nozze il signor Rodolfo ha avuto Barbara, detta Carmelita, Daniela e Alessandro. Nel corso di Live – Non è la D’Urso, l’uomo ha sorpreso sua sorella, presentandosi in studio dopo che i due non si vedevano da oltre un anno.

Riccardo è apparso nel drive in, lo spazio dello studio dedicato alle sorprese per i vip. Quando Barbara l’ha visto è rimasta stupita e non è riuscita a trattenere le lacrime. “Lui è mio fratello Riccardo – ha raccontato la conduttrice -. Non partiamo molto bene anche perché mio fratello non lo vedo da un anno e mezzo, non posso nemmeno abbracciarlo”. Poco dopo i due hanno visto insieme un video che raccontava la vita straordinaria della presentatrice, fra grandi successi, ma anche dolori. Accanto a lei, da sempre, i fratelli, che non l’hanno mai lasciata sola e a cui è legatissima.