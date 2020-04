Raimondo Todaro e Francesca Tocca: parla Milly Carlucci

editato in: da

Anche Milly Carlucci interviene sul gossip riguardante la rottura fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Come è noto i due ballerini si sono separati dopo oltre dieci anni d’amore, un matrimonio e una figlia: Jasmine. Todaro è fra i protagonisti più amati di Ballando con le Stelle, mentre la Tocca è fra i professionisti di Amici.

Proprio nel programma di Maria De Filippi, Francesca ha incontrato Valentin con cui ha vissuto una storia d’amore segreta. A svelarla, dopo tanti pettegolezzi, è stato proprio il ballerino che ha confessato su Instagram di aver lasciato la collega per dare una possibilità alla sua famiglia. La Tocca e Todaro non hanno mai commentato esplicitamente le dichiarazioni di Valentin, ma è ormai ufficiale la rottura fra i due.

A commentare l’addio sono stati non solo i fan, ma anche alcune persone che conoscono bene i ballerini. Bianca Guaccero, amica di Todaro, ha parlato della rottura a Pronto Detto Fatto. “Io te lo dico con molta onestà – ha rivelato a Jonathan -: non conoscevo tutti questi retroscena. L’unica cosa che mi sento dire è che bisogna avere la giusta protezione per questa storia. Valentin non doveva mettere in piazza le dinamiche che conoscevano solo i diretti interessati. Io avrei evitato di dire ‘mi ha scritto prima lei’ […] Su un rapporto di coppia nessuno può giudicare”.

Un commento è arrivato anche da Milly Carlucci, regina di Ballando con le Stelle, che da anni collabora con Raimondo. Interpellata sulla questione da Vero Tv, ha spiegato: “Non voglio entrare su questo terreno ed esprimermi a riguardo. L’unico che può nel caso parlarne è Raimondo”. La presentatrice ha poi lasciato intendere di aver parlato con il ballerino. “Non voglio entrare su questo terreno ed esprimermi a riguardo – ha spiegato -. L’unico che può nel caso parlarne è Raimondo”.

Presto sia Todaro che la Tocca torneranno in tv, anche se in programmi diversi. Francesca sarà con molta probabilità nel cast di Amici All Stars, il nuovo show di Maria De Filippi, mentre Raimondo sarà nuovamente a Ballando con le Stelle accanto a Milly Carlucci non appena lo show ripartirà.