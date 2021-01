Amici, Valentin confessa la storia con Francesca Tocca e lei si vendica

editato in: da

Valentin confessa la relazione con Francesca Tocca e lei si vendica su Instagram. Il ballerino di Amici 2020, dopo settimane di gossip e indiscrezioni, ha confermato di aver vissuto una love story con la ballerina, moglie di Raimondo Todaro di Ballando con le Stelle.

Una storia d’amore tenuta segreta e uscita allo scoperto grazie ad alcuni post nelle Stories di Instagram di Valentin. Una confessione arrivata mentre Francesca Tocca era impegnata nella diretta di Amici 2020 e che ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche la diretta interessata. Poco dopo infatti il ballerino di Maria De Filippi ha cancellato le frasi pubblicate nelle Stories, mentre Francesca si è vendicata, smettendo di seguirlo su Instagram.

Un gesto che sembra raccontare la rabbia della ballerina, confermando che i rapporti fra i due non sarebbero più buoni. “Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po’ di più – aveva raccontato Valentin -. Anche io sentivo la stessa cosa, però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione; tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro. Appena tornato in Italia a inizio gennaio ci siamo visti nei weekend tutte le volte che potevamo e così, piano piano, tra di noi si è creato un sentimento molto forte”.

“Forse tutte e due ci siamo lasciati trasportare dai sentimenti molto forti – aveva aggiunto il ballerino, parlando di Francesca Tocca -, però anche se mi viene molto difficile, come ho già detto, preferisco pensare oltre e fare un passo indietro. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e, anche se so che soffriremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa più giusta da fare (cioè fare un passo indietro), perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.