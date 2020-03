Valentin confessa la relazione con la Tocca: Todaro reagisce su Instagram

editato in: da

Valentin confessa la relazione con Francesca Tocca, ma Raimondo Todaro non commenta. Il ballerino di Ballando con le Stelle, da sempre molto attivo su Instagram, non ha rilasciato dichiarazioni dopo la rivelazione dell’artista di Amici 2020.

Dopo settimane di gossip e di illazioni, l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi ha svelato la sua verità. Nelle Stories di Instagram, Valentin ha rivelato di aver vissuto un’intensa love story con Francesca Tocca, sua partner di ballo ad Amici 2020, ma soprattutto moglie di Raimondo Todaro. Una confessione che ha sconvolto i fan di Ballando con le stelle e di Amici che erano molto affezionati alla coppia.

Todaro e la Tocca infatti sono legati da oltre dieci anni. Un incontro, il loro avvenuto sulla pista da ballo, che li ha portati alle nozze e a una figlia, Jasmine. Oggi quei momenti felici sembrano più che mai lontani, spazzati via dalla confessione di Valentin che ha parlato di una relazione che sarebbe stata interrotta da lui per proteggere la famiglia di Francesca e Raimondo.

Il ballerino di Milly Carlucci non ha commentato. Su Instagram, dove è molto attivo, ha scelto la via del silenzio e della riflessione. Mentre in tanti continuano a chiedergli cosa sia successo, Raimondo protegge la sua privacy e quella della figlia. Secondo il settimanale DiPiù, sarebbe stata proprio la love story fra Valentin e Francesca a decretare la fine del matrimonio. La coppia aveva deciso di riprovarci, dopo una lunga crisi, ma la relazione avrebbe spinto Todaro ad abbandonare la casa che condivideva con la moglie e a scrivere la parola fine.

Se Francesca ha sempre continuato a condividere nelle Stories di Instagram le foto e i video in cui ballava con Valentin, Raimondo non ha mai commentato e, ora più che mai, sembra deciso a chiarire in privato la situazione. “Negli ultimi giorni ho pensato tanto a questa situazione e sono arrivato alla conclusione che al di là dei nostri sentimenti – ha detto il ballerino di Amici 2020 -, la cosa che conta di più è la famiglia e per questo ho deciso io di fare un passo indietro”. Ma forse ormai è troppo tardi.