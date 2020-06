Todaro, dedica su Instagram all’ex Francesca Tocca: il gesto dei colleghi di Ballando

editato in: da

Quando si pensa a un addio generalmente si immaginano lacrime, rabbia e ripicche. Elementi che non sembrano toccare la fine del matrimonio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca e che, con la loro assenza, hanno fatto in modo che intorno alla coppia si raccogliessero gli affetti più cari e le parole più dolci.

Ma facciamo un passo indietro: fino a pochissimo tempo fa sulle sorti della loro relazione non si sapeva molto. Il fatto che la loro storia d’amore fosse finita era finito sulla bocca di tutti per via dell’avvicinamento tra la Tocca e Valentin Dumitru, durante l’ultima edizione di Amici.

L’intesa tra la ballerina e l’allievo della scuola di Maria De Filippi aveva fatto parecchio rumore, ma Todaro e la Tocca erano comunque rimasti estremamente riservati sul loro legame, anche se diverse fonti sostenevano che si fossero lasciati negli ultimi mesi del 2019.

La fitta coltre di dubbi è stata dissipata da Raimondo Todaro, che ha infine ammesso che il loro matrimonio è finito. Tuttavia, a colpire tutti è stato il modo in cui l’ha fatto: con una dolcissima dedica su Instagram alla ex arrivata per altro nel giorno del loro anniversario:

Grazie a Francesca Tocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura.

Parole tenerissime, che hanno riscosso tantissimo affetto anche da parte della famiglia acquisita di Raimondo: quella di Ballando con le Stelle. Sono arrivati, infatti, cuori a profusione da parte delle colleghe Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Dolcissima, poi, la dedica di Alessandra Tripoli:

Vi auguro la serenità che entrambi meritate. È e sarà per sempre un grande amore il vostro senza il quale quella principessa non sarebbe qui!

Attestazioni di stima anche da parte di Samanta Togni (Sei un uomo speciale, ha scritto la ballerina che ha detto addio a Ballando) e da parte di Sara Di Vaira:

Ogni parola in più sarebbe superflua! Jasmine ha dei grandi genitori!!

Nonostante queste dimostrazioni di affetto, però, la Tocca è rimasta in silenzio. I suoi social sono momentaneamente privi di riferimento a quanto accaduto. Non è da escludere, però, che stia solo aspettando il momento giusto per dire la sua.