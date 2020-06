Todaro, la tenera dedica alla ex Francesca Tocca nel giorno del loro anniversario

editato in: da

Erano mesi che il rapporto tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro suscitava domande. I fan della coppia si chiedevano cosa stesse succedendo tra i due. Dunque, nel giorno del loro anniversario, Todaro ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza una volta e per tutte.

Ma andiamo per ordine: per chi non lo sapesse, i due ballerini, sposati dal 2014, sono finiti loro malgrado nell’occhio del ciclone durante l’ultima edizione di Amici, mettendo in imbarazzo anche Maria De Filippi. Nel corso del talent show, infatti, la Tocca ha conosciuto l’allievo Valentin Dumitru, anche lui ballerino.

Proprio quest’ultimo, dal carattere determinato e talvolta irruento, ha poi confessato di aver avuto una storia con lei. Ciò ha scatenato un turbinare di commenti che hanno portato alcune fonti vicine a Raimondo Todaro a rivelare che in realtà il matrimonio con la Tocca era in crisi da diversi mesi.

Tuttavia, dai diretti interessati non era mai arrivata alcuna conferma ufficiale. Poi, qualche giorno fa, in una delle stories di Instagram di Todaro, i fan avevano potuto ammirare una scena che sembrava distensiva: lui e la figlia Jasmine guardavano la Tocca danzare in tv, durante Amici Speciali. Si era dunque ipotizzato che i due fossero tornati insieme.

Invece, Raimondo Todaro ha fatto chiarezza: il loro matrimonio è definitivamente finito. A colpire, però, non è tanto la notizia in sé, ma il modo in cui il ballerino ha voluto parlarne. Un modo pieno d’amore, di tenerezza, che parte da una foto del giorno delle loro nozze, accompagnata da parole piene di sentimento:

01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione.

Todaro mette immediatamente in chiaro qualcosa che non è scontato: tra i due il rapporto è rimasto disteso. C’è ancora affetto e stima reciproca, il che confermerebbe indirettamente il fatto che non ci sia stato alcun tradimento, alcuna pugnalata alle spalle. E le parole a seguire sembrano confermarlo:

Grazie a Francesca Tocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui.Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!

Insomma, non si poteva immaginare un addio più dolce ed elegante di questo. E ad entrambi non resta che augurare il meglio, a prescindere da quali strade percorreranno e da quali amori incontreranno nel corso della loro vita.