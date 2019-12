Perché è famosa Rita Rusic

editato in: da

Nata a Parenzo (Croazia) il 16 maggio 1960, Rita Rusic si è trasferita in Italia da bambina, andando a vivere con la famiglia a Busto Arsizio. Prima concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello VIP, è anche attrice e produttrice.

Il suo debutto come attrice risale al 1982 nella pellicola Attila Flagello di Dio, film avente come protagonista Diego Abatantuono e diretto da Castellano e Pipolo. Tra gli altri film che l’hanno vista parte del cast è possibile ricordare Grand Hotel Excelsior, diretto sempre da Castellano e Pipolo, ma anche Il Pentito, pellicola del 1985 avente come regista Pasquale Squiteri.

Rita Rusic è famosa anche per il suo lavoro di produttrice. Fondamentale a tal proposito è stato il sodalizio professionale con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. I due si incontrano per la prima volta sul set di Asso – altro film di Castellano e Pipolo – si sposano e mettono al mondo due figli, Mario e Vittoria.

Negli anni ’80 e negli anni ’90, la Rusic diventa socia in affari del consorte e produce pellicole di grande successo tra le quali è possibile ricordare Il Ciclone, seconda prova registica di Leonardo Pieraccioni dopo I Laureati, e La Vita è Bella, la pellicola che ha permesso a Roberto Benigni di conquistare, nel 1998, il Premio Oscar come Miglior Film Straniero (il film ha conquistato altre due statuette).

Tornando a Rita Rusic ricordiamo che nel 2000 ha avuto fine il suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori. A seguito della separazione, l’attrice e produttrice fonda la Rita Rusic Company, con la quale produce, tra le tante pellicole, Un Amore Perfetto, film del 2002 avente come protagonista un giovanissimo Cesare Cremonini e Scusa ma ti Chiamo Amore, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Federico Moccia.

Nel 2008 pubblica il libro Jet Set – Diario Erotico Sentimentale, edito da Mondadori. Due anni dopo siede tra i banchi della giuria di Ballando con le Stelle. Molto attiva su Instagram – ha un profilo seguito da oltre 100mila persone – dopo la fine del rapporto con Vittorio Cecchi Gori ha avuto un flirt con Canio Mazzaro, ex di Daniela Santanché. Nel 2015 ha vissuto invece una storia d’amore con un imprenditore venezuelano di nome Ricardo, di 13 anni più giovane di lei.