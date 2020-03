Cecchi Gori arrestato, Rita Rusic preoccupata: le sue parole

editato in: da

L’arresto di Cecchi Gori preoccupa molto Rita Rusic, ex moglie del produttore cinematografico e madre dei suoi due figli, Vittoria e Mario. In questi giorni l’imprenditore è stato arrestato, su di lui pesano diverse accuse, fra cui la bancarotta fraudolenta.

All’ex patron della Fiorentina è stato notificato da parte della Procura Generale della Corte d’Appello di Roma un ordine di esecuzione per la carcerazione pari a 8 anni, 5 mesi e 26 giorni. Il 77enne ha un legame fortissimo con Cecchi Gori con cui è stato sposato dal 1983 al 2000, un amore grande, terminato fra accuse e liti. I rapporti tempo fa si erano inaspriti a causa dell’entrata in scena di Valeria Marini, compagna di Vittorio. Poi il malore del produttore aveva riportato la pace fra i due, con Rita Rusic che, senza pensarci due volte, era salita su un aereo ed era corsa in ospedale dall’ex marito per stargli accanto.

Su Instagram in molti hanno commentato l’arresto di Cecchi Gori, preoccupati per Rita. La produttrice, reduce dall’avventura del Grande Fratello Vip, è apparsa amareggiata su Instagram, dove ha ringraziato i follower per il supporto. Secondo le prime anticipazioni, la Rusic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Domenica Live di Barbara D’Urso, svelando di essere molto in ansia per l’ex marito.

Le sue condizioni di salute infatti sarebbero precarie e la reclusione porterebbe a un peggioramento della situazione. “Vittorio è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore – ha confessato Rita -. Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte”. A difendere il produttore anche gli amici più cari fra cui Christian De Sica: “Mi sono meravigliato – ha detto l’attore all’Adnkronos – a quel signore che ha ucciso quel ragazzo hanno dato 5 anni e a Vittorio Cecchi Gori 8 per bancarotta. Che poi Cecchi Gori è stato fregato da tutti nella vita. Non capisco come ragiona la nostra giustizia. E poi portare un carcere un povero vecchio malato è un po’ una follia”.