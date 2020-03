GF Vip, Elia contro tutti, Signorini fa una gaffe: le pagelle della diciassettesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il Grade Fratello Vip procede a vele spiegate verso la finale con una diciassettesima puntata scoppiettante. Come promesso in precedenza, Signorini ha scelto di regalare un po’ di leggerezza ai telespettatori, dimostrandosi ancora una volta all’altezza del suo ruolo. Gli inquilini del GF Vip non hanno tradito le aspettative e hanno regalato una serata a base di grandi emozioni, liti e tante sorprese.

L’assenza di Wanda Nara, tornata a Parigi, pesa, ma a sostituirla ci pensano Michele Cucuzza e soprattutto Rita Rusic, entrambi in collegamento. Presente in studio, insieme a Signorini, anche Pupo, che non risparmia frecciatine e battute ai vip.

ALFONSO SIGNORINI: 9. Il GF Vip è stato una prova difficile per Signorini, che si è trovato ad affrontare non solo il confronto con Ilary Blasi, ma anche tanti imprevisti. Il conduttore però si è dimostrato sempre all’altezza, grazie anche alla sua grande sensibilità. All’inizio della diciassettesima puntata appare turbato, ma non molla. “Grazie per aver scelto qualche ora di leggerezza e spensieratezza – dice rivolgendosi al pubblico -. Cercheremo di intrattenervi cercando di non pensare a ciò che sta accadendo”. Poi non si accorge che il microfono è aperto e commette una gaffe: “Stasera mi impappino”, mormora, tradendo l’emozione.

ANTONELLA ELIA: 7. È lei la grande protagonista della diciassettesima puntata del GF Vip, con tutte le sue imperfezioni, incoerenze e nevrosi. La Elia si scontra con tutti, da Patrick Ray Pugliese, reo di averla nominata, a Valeria Marini, acerrima nemica, sino a Licia Nunez. La lite scoppia anche con Rita Rusic, che gela l’ex valletta di Mike Bongiorno: “Lei è anaffettiva – dice parlando di Antonella -. Prima è amica, poi litiga, poi recupera, ma non del tutto. All’inizio stimavo questa sua libertà nell’esternare. Poi ho capito che è solo anaffettiva e usa questa cosa per sfogare la sua cattiveria sugli altri”. Prima di scoprire l’esito del televoto la Elia chiede di abbandonare la casa del GF Vip, sfogandosi, ma quando scopre di essere stata salvata dal pubblico gioisce. Antonella è senza dubbio un personaggio complesso con molte sfaccettature. C’è chi la ama e chi proprio non la sopporta. Di certo non ha paura di esporsi e questo le va riconosciuto.

ANTONIO ZEQUILA: 6. Ci regala un momento romantico chiedendo la mano della fidanzata Marini. L’eterno playboy capitola di fronte alla donna che gli ha rubato il cuore e le fa una proposta di nozze in diretta. “Marina, sei la donna della mia vita, ti vorrei sposare – dice -. L’ho tenuta nascosta per tanti anni, l’ho preservata dal gossip perché ci tenevo moltissimo. Lei è un dentista che si ammazza di lavoro tutto il giorno, mentre io faccio l’attore che sembra meno impegnativo, ma in realtà non lo è perché dietro ci sono 30 anni di polvere di palcoscenico”. Un momento splendido e vero, rovinato però dall’ennesimo scontro con Adriana Volpe. Quando Signorini chiede ad Antonio di salvare un coinquilino lui fa il nome di Valeria Marini. “Perché si è dimostrata una gran donna a differenza di altre”, dice riferendosi al fatto che la Volpe non ha mai confermato il loro flirt, mentre la showgirl sarda sì.

SOSSIO ARUTA: 6. Star di Uomini e Donne e ora del GF Vip, Sossio non passa mai inosservato. Sia quando si parla dei suoi metodi di depilazione (criticati anche da Signorini), sia quando deve arrabbiarsi con Valeria Marini, colpevole di non averlo salvato. La showgirl sarda, amica di Ursula Bennardo grazie a Temptation Island, gli preferisce Licia Nunez e Sossio non ci sta. “Complimenti Valeria, chi trova un’amica trova un tesoro”, tuona applaudendo alla modella. Che piaccia o meno una cosa è certa: Aruta non finge.

PAOLO CIAVARRO e ANDREA DENVER: 5. Belli sono belli, sensibili anche, peccato che non riescano a emergere se non grazie al legame con le donne della casa. Abbiamo conosciuto meglio Ciavarro solo quando ha iniziato la sua love story al GF Vip con Clizia Incorvaia, mentre Denver si è fatto notare per il rapporto con Adriana Volpe. Senza di loro è difficile capire il pensiero di Andrea e Paolo e i due scompaiono, fagocitati dalle personalità forti di altri concorrenti.