editato in: da

Paola Barale festeggia il compleanno da sola e svela perché non è più in tv. La showgirl ha compiuto 53 anni, ma per lei non c’è stato nessun party, solo una piccola torta e delle candeline che ha spento su Instagram. Paola infatti da diverse settimane si trova isolata nella sua casa di Milano, lontana da amici e parenti. Questo però non le ha impedito di celebrare una ricorrenza importante come il suo compleanno.

La showgirl ha postato sui social un video in cui, con indosso un abito ricoperto di paillettes e un cappello a cilindro, soffia sulle candeline a forma di “53”. Insieme a lei c’è Giulio, un pupazzo a forma di drago che i follower conoscono bene e che per Paola è sempre stato molto importante. “Siamo pronti?”, domanda la Barale al draghetto prima di spegnere le candele sulla torta, sorridendo alla telecamera.

In occasione del suo compleanno, la showgirl è tornata a parlare anche della sua assenza dalla tv. In tanti infatti vorrebbero vederla di nuovo sul piccolo schermo al timone di un programma. “Magari ragazzi – ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair via Instagram -, io ritornerei stasera. Sicuramente sto pagando qualcosa che non ho capito ancora cos’è perché io sono stata sempre una persona leale. Magari sono semplicemente uscita dal giro”.

Riguardo agli show che potrebbe condurre, la Barale ha negato la volontà di guidare Live – Non è la D’Urso. “Assolutamente no, non potrei mai condurre Live – ha chiarito -. Per carità, Barbara D’Urso è bravissima ma non fa per me”. Paola non ha poi nascosto la sua tristezza, affermando che tutti i progetti che erano partiti nel 2020 sono stati bloccati. “Mi dispiace perché ero ripartita con una nuova stagione teatrale importante – ha svelato – 4 date partite subito alla grande, poi anche un film. Dopo tanto tempo una ripartenza, invece è tutto bloccato”.

Showgirl di successo e star amatissima su Instagram, attualmente la Barale è single. Alle spalle ha un matrimonio con Gianni Sperti e una lunga relazione sentimentale con Raz Degan. Con entrambi però non è rimasta in buoni rapporti come ha svelato più volte. “Ho una grandissima caratteristica, non so se sia un pregio o un difetto – ha spiegato qualche tempo fa -. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno veramente fatto del male. […] Non ho nessun piacere di parlare di queste persone”.