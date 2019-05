Paola Barale va dal dentista: il video su Instagram è un trionfo

editato in: da

Lontana dalla tv, ma non dai social: Paola Barale conquista Instagram con un video in cui racconta una seduta dal dentista. La showgirl da tempo ha deciso di lasciare il piccolo schermo per dedicarsi ad altri progetti. Gira il mondo e si dedica agli amici, comunicando con i fan tramite il suo profilo privato.

A 52 anni la Barale è ancora una star, amatissima dal pubblico italiano che la segue con assiduità e non la dimentica. I suoi video e i post sono spesso un successo, l’ultimo soprattutto, in cui racconta una seduta dal dentista di fiducia. Nella clip, postata nelle Stories, Paola scherza con il dentista confessando che va da lui “ogni mille anni”. Solare e stupenda, la showgirl ride e scherza, lasciandosi visitare di fronte all’occhio attento della telecamera.

Dopo la fine del matrimonio con Gianni Sperti, la Barale ha archiviato anche la relazione con Raz Degan e da tempo è single. Il ritorno di fiamma, che sembrava inevitabile all’Isola dei Famosi, alla fine non si è realizzato e oggi la conduttrice di Fossano sarebbe nuovamente sola.

Anche se il condizionale è d’obbligo, visto che nell’ultimo periodo erano circolati numerosi gossip sulla sua situazione sentimentale. Qualche tempo fa sembrava che Paola fosse tornata a sorridere accanto al fisioterapista Alessandro, mentre durante le vacanze pasquali la showgirl aveva postato su Instagram una foto in cui era insieme a Fabrizio Langella. Per incontrare il manager, che gestisce la società Ibiza Real estate & Concierge, la Barale era volata a Ibiza insieme ad alcuni amici.

“I figli? No, sinceramente non mi mancano – aveva confessato la conduttrice nell’ultima intervista rilasciata a Domenica In -. Ci ho pensato, ma devo ancora crescere io. Per certe cose sono rimasta ragazzina, forse proprio perché non ho fatto figli e non ho fatto questo passo di responsabilità. Non sono irresponsabile, sono libera. La libertà è bellissima, non devo rendere conto a nessuno”.