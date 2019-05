Pamela Prati, la crisi dietro le quinte dalla D’Urso e il mistero della telefonata

editato in: da

Mancano solo pochi giorni alle nozze di Pamela Prati, previste per il prossimo 8 maggio, e continuano le indiscrezioni sull’affaire più chiacchierato del momento. L’ultima notizia – riportata da FanPage – riguarda una crisi di Eliana Michelazzo dietro le quinte di Live – Non è la D’Urso. Secondo alcuni testimoni la manager della Prati sarebbe stata sul punto di dire tutta la verità, ma a fermarla sarebbero arrivate le telefonate della showgirl sarda e di Pamela Perricciolo.

La Michelazzo infatti è stata ospite dell’ultima puntata dello show della D’Urso dove, ancora una volta, sono venute alla luce contraddizioni e bugie riguardo le nozze della Prati con Mark Caltagirone. Nel corso della discussione l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un crollo, scoppiando a piangere, poco dopo – svelano dei testimoni – avrebbe provato a dire la verità, ma sarebbe stata bloccata.

A far discutere anche numerose testimonianze di vip che metterebbero in dubbio la sincerità di Eliana e Pamela, le manager dell’ex star del Bagaglino. Fra loro Angelo Sanzio e Sara Varone – che avrebbero ricevuto un veto da parte dell’agente e per questo non sarebbero apparsi in trasmissione -, ma soprattutto Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, il giornalista ha affermato di essere stato contattato su Facebook da un uomo che in realtà non esisteva, dietro il quale si nascondeva Pamela Perriccolo.

Accuse pesanti a cui la Prati non vuole credere, confermando che le nozze ci saranno e che andranno in onda a Verissimo. E mentre il programma sembra smentire l’esclusiva (che sarebbe stata pagata in realtà “solo” 15 mila euro e non 30 come emerso inizialmente), spuntano nuovi dubbi sulla telefonata di Mark Caltagirone.

Come è ormai noto l’imprenditore è intervenuto a Live – Non è la D’Urso, telefonando in diretta. La conversazione con la presentatrice è durata solo pochi minuti ed è stata disturbata più volte. Secondo il sito Dagospia in sottofondo si sarebbe sentita una voce metallica e non umana pronunciare la frase: “Per favore dovresti sbloccare il telefono”. Il suono – spiega il sito – potrebbe essere riconducibile ad un’applicazione per camuffare la voce.

Il mistero si infittisce, non resta che attendere il prossimo 8 maggio per scoprire cosa accadrà.