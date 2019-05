Live – Non è la D’Urso: Marco Caltagirone rompe il silenzio sul matrimonio con la Prati

editato in: da

L’imminente matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco. Finalmente Marco (Mark) Caltagirone, futuro marito della star del Bagaglino, rompe il silenzio a Live – Non è la D’Urso e, tramite un collegamento telefonico conferma le nozze con la famosa showgirl. Afferma inoltre, che successivamente andrà in studio da Barbara D’Urso per chiarire le questioni che riguardano la sua persona.

Caltagirone si dice molto contrariato da tutto ciò che sta accadendo, poiché questa vicenda sta facendo soffrire tutti i suoi cari. In collegamento dall’Italia, il futuro sposo ha dichiarato che trova insopportabile il fatto che stiano venendo infamate le persone a cui tiene. In particolare, a risentirne, è proprio la futura sposa, Pamela Prati, che accuserebbe problemi cardiaci e svenimenti dovuti allo stress. Ad affermarlo anche Eliana Michelazzo, manager della soubrette, che, presente in trasmissione, ha mostrato in prima persona segni di cedimento per tale polverone mediatico, finendo in lacrime. Ad inveire contro di lei è stato soprattutto Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric.

Tuttavia, è stata confermata proprio da Marco Caltagirone la data delle nozze: il matrimonio si terrà l’8 maggio davanti alle telecamere di Verissimo. Il volto dello sposo, pertanto, si vedrà per la primissima volta nel programma condotto da Silvia Toffanin. Inoltre Caltagirone ha deciso di non mostrarsi prima del giorno delle nozze, a causa del contratto di esclusiva.

A confermare la data anche Georgette Polizzi, ex partecipante di Temptation Island, invitata alle nozze. Tra gli altri personaggi invitati Martufello, Cristiano Malgioglio ed Emanuela Villa, che canterà al matrimonio della showgirl. Proprio quest’ultima metterebbe le mano sul fuoco sulla buona fede di Pamela Prati, così come Milena Miconi, ex collega della Prati ai tempi del Bagaglino.

Insomma, tutti i dubbi sulla veridicità del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone sembrano essere messi a tacere dalle parole del quest’ultimo. Per i più scettici non resta che aspettare il giorno delle nozze per seguire la cerimonia religiosa in diretta su Verissimo e scoprire finalmente il volto del misterioso sposo.