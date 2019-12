Pago al GF Vip, la reazione di Elga Enardu. E Serena non commenta

Pago e Serena hanno tenuto incollati alla televisione migliaia e migliaia di telespettatori. La fine della loro storia d’amore, durante Temptation Island Vip, aveva lasciato l’amaro in bocca ai fan della coppia, ancora convinti che un loro ritorno di fiamma sia possibile. Nel frattempo, però, il cantante ha annunciato la sua imminente partecipazione al Gf Vip.

Pago lo ha dichiarato a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo: parteciperà al Grande Fratello Vip. Per lui sarà il secondo reality nel giro di pochi mesi. Non molto tempo fa, infatti, aveva partecipato a Temptation Island Vip con l’ex compagna Serena Enardu. Ed è proprio sotto gli occhi della conduttrice dello show, Alessia Marcuzzi, che i due si sono separati definitivamente.

Alle telecamere di Verissimo, però, Pago è tornato a parlare anche della fine della sua storia e di come il Grande Fratello Vip potrebbe aiutarlo a superarla:

Eravamo in crisi già da un po’ di tempo ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation Island. Credevo stessimo andando dalla parte giusta. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita e ho bisogno di vivere me stesso al massimo. Alfonso Signorini mi ha convinto subito a partecipare al GF Vip: ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere.

Dopo queste dichiarazioni, tutti attendevano una reazione di Serena Enardu, che recentemente ha ammesso di avvertire la mancanza del cantante. Lei, però, almeno per il momento, ha preferito non commentare la partecipazione di Pago al reality. A parlare della questione, invece, la sorella gemella Elga, che ha voluto dire la sua sull’intervista del cantante a Verissimo.

Interrogata dai suoi follower, Elga ha affrontato il discorso senza sviare e senza eludere le domande. Ha, quindi, affermato:

Ho visto l’intervista, non me la sarei persa per nessun motivo al mondo. Sono felicissima per quello che ho sentito e, soprattutto, per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ho sempre avuto stima di Pago, non avrei motivo di non averne ora. E, soprattutto, è un sentimento reciproco. Ci manca e la sua assenza ha evidenziato l’importanza che aveva all’interno della nostra famiglia. Gli auguro di vincere e penso sia un buon candidato per la vittoria.