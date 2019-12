Miriana Trevisan, la verità sul legame con Pago e il silenzio su Serena Enardu

editato in: da

Miriana Trevisan torna a parlare del rapporto con Pago e di un possibile ritorno di fiamma dopo l’addio del cantante a Serena Enardu. L’artista sardo è stato fra i protagonisti più amati di Temptation Island Vip, complici le lacrime versate per la compagna e un falò finale in cui Pago ha mostrato il suo grande cuore.

La relazione fra l’ex tronista di Uomini e Donne e Pacifico Settembre è naufragata a causa delle incomprensioni e della vicinanza di Serena con il single Alessandro. I due si sono incontrati più volte dopo la fine della trasmissione e la Enardu ha ribadito di non provare più nessun sentimento nei confronti dell’ex compagno.

Se le strade di Pago e Serena si sono divise, quelle del cantante e di Miriana Trevisan sembrano più unite che mai. I due sono stati legati dal 2003 al 2013 e hanno un figlio, Nicola. Nonostante si siano separati diversi anni fan, hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto che si è rafforzato dopo le sofferenze amorose di Pago. Così tanto che si è parlato spesso di un possibile ritorno di fiamma.

Intervistata nel corso del programma I Lunatici su Rai Radio Due, l’ex star di Non è la Rai è tornata a parlare dell’ex. “Ci stimiamo molto – ha chiarito -. Qualcuno ha scritto che ci siamo riavvicinati? Si è comportato molto bene, non c’è un riavvicinamento ad essere onesti, ma c’è un grande legame visto che abbiamo un figlio. Speriamo di essere un buon esempio per lui”.

Nelle precedenti interviste, quando Pago sperava ancora di ricucire il legame con Serena Enardu, Miriana aveva confessato di non aver mai conosciuto l’imprenditrice sarda, nonostante i due fossero legati da quasi sette anni. Questa volta ha scelto di non commentare e non ha mai citato l’ex tronista di Maria De Filippi.

Oggi Pago è single e, almeno per ora, non sembra destinato a tornare fra le braccia dell’ex moglie. Serena Enardu invece sta ancora facendo i conti con la scelta di lasciare il compagno e sta ricostruendo, passo dopo passo, la sua esistenza.