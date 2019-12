Temptation Island, Serena Enardu attacca Anna Pettinelli

editato in: da

Dopo Temptation Island Vip, Serena Enardu torna a parlare di Pago e attacca Anna Pettinelli. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante si sono separati nel falò finale. Un addio fra le lacrime, arrivato dopo che l’imprenditrice sarda si era avvicinata molto al single Alessandro.

Da allora sono trascorsi mesi e molte cose sono cambiate. Serena, dopo l’incontro con Pago a Uomini e Donne, sta cercando la sua serenità, appoggiata dal figlio Tommaso e dalla sorella Elga. Il pensiero di Pago però è sempre presente e lei non esclude nulla parlando del loro futuro.

“Sto meglio – ha confessato al settimanale Chi -, ho sofferto e soffro tanto. Questo periodo è complicato. Pian piano sto ricomponendo il puzzle […]. Dopo sei anni d’amore la storia con Pago doveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Lo ammetto, lui mi manca, ma è giusto che oggi le nostre strade siano separate”.

Serena ha confessato di aver incontrato di nuovo Pago dopo l’addio: “Abbiamo pianto insieme – ha detto -. Abbiamo provato a parlare, ma niente. A un certo punto lui ha alzato un muro per difendersi. Col tempo ci siamo persi. Lui mantiene un rapporto con mio figlio Tommaso, che lo percepisce come un papà. Quando Pago è a Cagliari, si vedono e si sentono. Io invece no. Questa è la verità”.

Riguardo un possibile ritorno di fiamma, la Enardu è stata molto vaga: “Le dico la verità: non so cosa rispondere” ha risposto al giornalista di Chi, mentre è apparsa molto più sicura riguardo Anna Pettinelli.

La conduttrice radiofonica e attualmente nel cast di Amici. Durante Temptation Island Vip lei e Serena avevano creato una bella amicizia che lontano dalle telecamere però non è durata. “La inviterei a non parlare di me – ha detto la Enardu parlando della Pettinelli -. E se proprio vuole parlare, sarebbe meglio che pensasse al suo, di “paese”, dove si potrebbero scoprire altre meraviglie […]. Io ho mostrato tutta me stessa, giusta o sbagliata, dinanzi alle telecamere. Lei, invece, non è stata se stessa”.