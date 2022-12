Non solo Chiara Ferragni: chi sono le donne più influenti del 2022

Quando parliamo di social e influencer il primo nome che ci viene in mente è quello di Chiara Ferragni, ma tra le donne più influenti e popolari del 2022 ci sono anche tanti altri nomi famosissimi. L’imprenditrice digitale è sul podio insieme ad altre due esponenti del mondo social, anche se per motivi diversi: si tratta di Giorgia Meloni e Benedetta Rossi.

Le tre donne più influenti del 2022: Chiara Ferragni, Giorgia Meloni e Benedetta Rossi

Chiara Ferragni, Giorgia Meloni e Benedetta Rossi sono le donne più influenti del 2022 secondo un’analisi condotta sui principali social media. A rivelarlo “Potere alle donne“, un’indagine condotta sulle piattaforme più note – ovvero Facebook, Instagram, TikTok e Twitter – da IZILab, una piattaforma specializzata in analisi innovative.

Dall’analisi di monitoraggio su politica, tematiche sociali e di costume è emerso che le donne più seguite sui social media nell’arco dell’ultimo anno sono proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e Benedetta Rossi, la blogger di cucina che è da poco sbarcata anche in tv.

A ciascuna va riconosciuto il “predominio” su specifiche piattaforme: Chiara Ferragni spopola soprattutto su Instagram con 28 milioni e 300 mila follower e su TikTok – social che non è più appannaggio dei giovanissimi – e che ha saputo raggiunto la sua vasta platea di follower (sempre crescente) con una comunicazione incentrata su moda, attivismo e politica.

Sul podio c’è anche Benedetta Rossi, la food blogger e chef più apprezzata d’Italia, che ha conquistato Facebook con ben 8 milioni di fan e si è guadagnata un posto anche sul piccolo schermo grazie al programma Fatto in casa, in onda su Real Time e su Food Network, canali del gruppo Dicovery.

Su Twitter invece a primeggiare è Giorgia Meloni, con 2 milioni e 700 mila follower, seguita, con 1 milione e 400 mila follower da Elisabetta Canalis, che ha ottenuto grande successo sulla piattaforma grazie al suo impegno animalista.

Ilary Blasi e Samantha Cristoforetti: le posizioni (e i temi) più interessanti

Tra le donne più seguite sui social c’è anche Ilary Blasi che con il suo divorzio da Totti – che continua a infiammare le pagine di cronaca rosa – ha guadagnato 1 milione e 300 mila follower su Twitter, e più di 3 milioni seguaci su Instagram.

Ma non ci sono solo showgirl e blogger tra le più figure più influenti del nostro paese. Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana ad andare nello spazio, occupa la terza posizione su Facebook con oltre 1 milione di fan; la quarta posizione su Twitter con 1 milione di follower e terza posizione su TikTok con 818 mila follower, subito dopo Meloni.

E tra i temi più apprezzati dai follower anche i messaggi di body positivity, disabilità ed empowerment femminile. Non è un caso che in questo 2022 tra le donne più popolari ci siano Vera Gheno, sociolinguista e scrittrice attivissima sui social; Valentina Pitzalis, Laura Brioschi, Benedetta De Luca, che si sono distinte per il loro attivismo e testimonianza sulla body positivity, la violenza contro le donne e la disabilità.

Spazio anche alle attiviste sui temi del femminismo: tra queste emergono Michela Murgia e Carlotta Vagnoli, senza dimenticare la neo Senatrice Ilaria Cucchi, che si batte da anni per la giustizia.