Noemi, gesto contro Marrone e Amoroso: Alessandra risponde e lei chiarisce

editato in: da

Il gesto di Noemi contro Emma Marrone e Alessandra Amoroso fa discutere, ma la cantante chiarisce la sua posizione. Un like di troppo ha causato una vera e propria bufera sui social che ha travolto la cantante. Tutto è iniziato dopo che Noemi ha messo “mi piace” a un post in cui si parlava in modo ironico della nuova canzone pubblicata da Alessandra ed Emma.

Un duetto attesissimo, sulle note di Pezzo di cuore, uscito lo scorso 15 gennaio, che sancisce un’amicizia che dura da oltre dieci anni, nata negli studi di Amici. Il brano inedito ha già riscosso un grandissimo successo e i fan hanno mostrato tutto il loro entusiasmo. Poco dopo l’annunciata ospitata della Amoroso e della Marrone negli studi di Maria De Filippi, su Twitter ha iniziato a circolare una notizia riguardo Noemi che avrebbe messo Like a un post contro le due artiste.

“Noemi che lascia il like a un commento contro Emma Marrone e Alessandra Amoroso è la dimostrazione che l’invidia è ovunque – ha scritto un fan, taggando la cantante -. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile”. Noemi – vero nome all’anagrafe Veronica Scopelliti – ha immediatamente risposto, chiarendo la sua posizione nei confronti delle due colleghe. “Credo che questi commenti vadano nella direzione errata – ha replicato la cantante -. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, NON NE HO COLTO da subito il senso critico. Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo, ascoltatelo”.

Sulla vicenda, poco dopo, è intervenuta anche Alessandra Amoroso che ha cercato di mettere fine alla questione, parlando anche a nome di Emma Marrone. “Tranquilla Vero – ha scritto rivolgendosi a Noemi -, siamo sicure io e Emma Marrone che tu nn abbia pensato al nostro ‘PEZZO DI CUORE’ come una trovata commerciale, ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica…tutto il resto è noia! In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo! – ha concluso l’artista pugliese – VIVA LA MUSICA!”.