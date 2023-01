Noemi Bocchi sempre più richiesta: la scelta per tutelare l’amore con Totti

Udienze in tribunale, nemici nascosti, accuse, frecciate social: niente sembra intaccare l’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ormai vive il sentimento che li lega alla luce del sole, anche se ci sono dei limiti che non devono essere superati: pare infatti che la flower designer abbia fatto una scelta precisa per tutelare la relazione con l’ex calciatore, rinunciando anche a una cospicua somma di denaro.

Noemi Bocchi, la rinuncia per amore di Totti

La storia tra Totti e Noemi Bocchi non potrebbe procedere per il meglio, tanto che nulla sembra toccare questo amore. I due non hanno certo trascorso mesi facili, tra gossip, udienze in tribunale e persino le incursioni di un vecchio “nemico” dell’ex calciatore, Fabrizio Corona, il “burattinaio” dietro la strategia di comunicazione dell’ex marito di Noemi Bocchi.

Nulla di tutto ciò però sembra incrinare il loro sentimento: i due sono stati infatti paparazzati di recente tra Miami e la splendida cornice dei Caraibi, per allontanarsi dai gossip sempre più pressanti e trascorrere qualche giornata all’insegna del relax.

Nel frattempo però altre indiscrezioni continuano a impazzare sulla coppia del momento: Noemi e Francesco dovranno infatti fare i conti con nuovi rumors che vedrebbero coinvolta proprio la Bocchi. Pare infatti che nelle scorse settimane alla compagna di Totti, tramite una persona a lei vicina, sarebbe arrivata un’offerta da migliaia di euro per un’ospitata in televisione, alla quale avrebbe risposto con un deciso no.

La cifra ufficiale non si sa, e neppure il programma, ma pare che l’offerta messa, per una ventina di minuti, fosse superiore ai 20 mila euro.

Tutti vorrebbero saperne di più sulla relazione più chiacchierata degli ultimi mesi, e pare che in tanti vorrebbero accaparrandosi la flower designer per un’intervista esclusiva. Ma il suo rifiuto pare essere frutto di una scelta ben precisa: evitare di esporsi – più di quanto non sia già – e tutelare l’amore con Francesco Totti, soprattutto in un periodo alquanto turbolento come questo.

Francesco Totti, le voci sul gioco d’azzardo

Nonostante l’amore e il sostegno di Noemi Bocchi, per Francesco Totti non è un momento facile. A minare la serenità del Pupone ci sono i continui attacchi dell’ex marito della sua attuale compagna, mosso – a quanto pare – dalle strategie “diaboliche” di Fabrizio Corona.

Ma non solo: a complicare il quadro ci sarebbe l’ombra del gioco d’azzardo. Stando a quanto riportato da Dagospia pare che l’ex Capitano della Roma abbia venduto parte della sua collezione di Rolex a un gioielliere di Montecarlo che poi li avrebbe esposti per la vendita solo nel 2020.

I famosi orologi di lusso sono tornati così al centro di un vero e proprio caso mediatico, alimentato anche da un’inchiesta di Non è l’Arena, che ha anche trasmesso un vocale “rubato” nel quale l’ex calciatore ha smentito di essere il proprietario di quegli orologi.

Una vicenda che appare alquanto complessa, che ha messo in evidenza alcuni movimenti di denaro poco chiari da parte del Pupone, operazioni sospette e finalizzate a presunti finanziamenti di alcune delle sue attività presso il Casino di Montecarlo.