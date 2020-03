Nina Moric, il nuovo amore è il criminologo della macchina della verità di Barbara D’Urso

editato in: da

Il nuovo amore di Nina Moric sarebbe Ezio Denti, criminologo della macchina della verità usata spesso da Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni. La modella è stata paparazzata dal settimanale Nuovo in compagnia dell’esperto, fra sorrisi complici e abbracci. Denti e la Moric si sono conosciuti grazie a Live – Non è la D’Urso, dove la showgirl ha scelto di sottoporsi alla prova della macchina della verità per dimostrare la sua sincerità nelle dichiarazioni riguardo Luigi Mario Favoloso.

Come è noto la Moric ha accusato l’ex compagno di essere stato violento nei suoi confronti e in quelli di Carlos, i figlio nato dall’amore per Fabrizio Corona. La prova della macchina della verità effettuata da Nina a Live aveva sollevato molte polemiche. Poco dopo la showgirl aveva svelato su Instagram di aver assunto il criminologo per indagare su Favoloso.

“Contestualmente alle indagini in corso da parte della Procura che stanno andando avanti – aveva svelato nelle Stories -, ho deciso di conferire incarico al noto investigatore privato e criminologo investigativo Dott. Ezio Denti al fine di effettuare tutti gli accertamenti a tutela della mia persona per quanto è accaduto durante il mio rapporto con il soggetto oramai già indagato. È necessario a tutti i costi cercare di acquisire tutte le informazioni sia per quanto riguardano i miei rapporti professionali e non, diretti e indiretti con questa persona”.

Nelle immagini apparse su Nuovo, Nina abbraccia il criminologo e i due sorridono insieme. Denti è fra i massimi esperti in Italia sull’uso della macchina della verità, ha un’agenzia investigativa e ha preso parte a numerosi programmi televisivi come Quarto Grado, Matrix, La Vita in Diretta e Chi l’ha Visto. L’investigatore è stato anche consulente della difesa nel corso del processo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

La showgirl per ora non ha ancora commentato il presunto flirt. Nell’ultimo periodo Nina era apparsa più decisa che mai a dedicarsi esclusivamente al figlio Carlos e si era riavvicinata a Fabrizio Corona.