Morgan e la figlia Lara: Jessica Mazzoli si confida con la D’Urso

editato in: da

Jessica Mazzoli torna a parlare del legame fra Morgan e sua figlia, Lara. Un amore, quello fra la cantante e l’ex leader dei Bluvertigo, nato durante X Factor e terminato poco dopo la nascita della loro primogenita. Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello, Jessica ha criticato spesso il comportamento dell’ex compagno, accusandolo di non vedere abbastanza la figlia.

Oggi però sembra che la situazione sia migliorata. Intervistata a Pomeriggio Cinque, Jessica ha confessato a Barbara D’Urso che Morgan è riuscito a creare un bel rapporto con Lara dopo un lungo periodo di lontananza. “Ho regalato a Lara un cellulare perché è molto brava a scuola – ha spiegato la cantante – e ha sentito il papà per messaggio. Si sentono tramite messaggi e sono contenta di questo. Il rapporto è abbastanza disteso, anche se ci sarebbero tanti punti a riguardo, ma spero che continui così”.

Jessica ha anche commentato la nascita della terza figlia di Morgan, Maria Eco. La piccola è frutto dell’amore per la compagna Alessandra Cataldo, a cui è legato da qualche anno. “Sono contenta per lui”, ha spiegato la Mazzoli a Barbara D’Urso. Una pace che arriva dopo che la Mazzoli aveva aspramente criticato il comportamento dell’ex compagno e la lite con Bugo a Sanremo a cui erano seguite numerose interviste.

Lo scorso 3 marzo, Jessica si era sfogata su Instagram. “Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, ‘nuova’ compagna di Morgan – aveva scritto la cantante -, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa. Io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo”.

“Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan – aveva aggiunto riferendosi all’ex suocera -, ci tengo a ricordarle dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e dopo dalla D’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) che sua nipote, “quella della Sardegna”, come lei l’ha definita in entrambe le interviste, ha un nome: Lara”.