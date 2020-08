Milly Carlucci, la figlia Angelica Donati si confessa sul loro rapporto

editato in: da

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, si confessa sul rapporto con la conduttrice di Ballando con le Stelle. 32 anni e una carriera nel mondo dell’edilizia, la giovane è frutto del legame della presentatrice con l’imprenditore Angelo Donati. Angelica non è solamente bella, ma anche di successo, non a caso di recente è stata eletta presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili nel Lazio.

Angelica è nata a Los Angeles e ha studiato in Inghilterra ottenendo ottimi risultati. Si è laureata in Management alla London School of Economics (LSE) ed è molto conosciuta all’estero grazie ai suoi studi e a diverse opere realizzate. “In realtà anche la nostra presidente nazionale è una donna: Regina De Albertis – ha raccontato al settimanale Gente -. Il settore delle costruzioni viene visto come prettamente maschile e i numeri in effetti lo confermano, ma nella mia generazione sto vedendo tante donne che si mettono alla prova. Quindi sono felice di essere la prima, anche se non sono assolutamente l’unica”.

Angelica ha confessato di aver raggiunto grandi traguardi soprattutto grazie all’aiuto della famiglia che l’ha sempre sostenuta. “Sono sincera – aggiunge – se non fosse stato per la mia famiglia non avrei potuto avere la possibilità di frequentare certe scuole, ma il lavoro l’ho avuto per le mie competenze”. Nonostante sua madre sia Milly Carlucci, la giovane Donati non ha mai subito il fascino del mondo dello spettacolo. “Ho sempre visto cosa succedeva dietro le quinte – ha detto -, il grande lavoro che è necessario: non che io non sia una grande lavoratrice, ma non è il mio campo”.

Mamma Milly e la figlia hanno un ottimo rapporto. “Mi dicono che come carattere ho preso molto da mio padre, ma ho anche alcune affinità con mia madre: la voce, alcuni atteggiamenti”, ha confessato, spiegando che la Carlucci sognerebbe di diventare nonna, anche se per ora Angelica ha altri progetti. “C’è qualcuno che mi rende molto contenta – ha ammesso -. Sicuramente l’idea di un nipotino non dispiacerebbe mamma, ma non è una di quelle madri che rompono le scatole. Mi ha sempre ripetuto che dovevo fare tutto quello che volevo nella vita. E così ho fatto”.