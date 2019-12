“Marica Pellegrinelli incinta”: Eros reagisce ai gossip

editato in: da

Eros Ramazzotti reagisce ai gossip secondo cui Marica Pellegrinelli sarebbe incinta. Dopo l’addio al cantante, la top model ha iniziato una relazione con Charley Vezza e, secondo alcune indiscrezioni, a coronare la love story sarebbe arrivata già una gravidanza.

A scatenare i pettegolezzi alcune foto apparse sul settimanale Diva e Donna in cui la coppia è in giro per le strade di Milano. Gli scatti raccontano un amore ormai solido, fra carezze, sguardi complici e sorrisi. Marica appare molto serena, con indosso un ampio maglione identico a quello di Charley Vezza sotto cui, secondo molti, si nasconderebbe un pancino.

A rendere più reale una possibile gravidanza il gesto di Marica, che negli scatti sfiora la pancia più volte e le rivelazioni di alcuni amici comuni. La Pellegrinelli è già mamma di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati dall’amore per Eros. Gli ex coniugi, legati per ben dieci anni, hanno fatto di tutto per rendere il divorzio poco traumatico per i figli, difendendoli ad ogni costo.

Se Eros è ancora single, Marica sembra aver voltato pagina definitivamente, pronta a vivere una nuova esistenza con Charley. Per questo in tanti si chiedono come avrà reagito il cantante di fronte alle indiscrezioni su una nuova gravidanza dell’ex moglie.

Il cantante romano ha sempre difeso la Pellegrinelli dai pettegolezzi, soprattutto nei giorni successivi all’annuncio del divorzio, ma questa volta ha scelto la via del silenzio. Su Instagram ha postato esclusivamente contenuti che riguardano i suoi concerti e sembra deciso a pensare solo alla musica.

Di certo questi gossip non avranno fatto piacere a Ramazzotti che qualche giorno fa si era sfogato sulle pagine del Corriere della Sera, parlando dei pettegolezzi che l’avevano travolto dopo la rottura con Marica. “Sono orgogliosamente single – aveva detto -, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova Miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia. So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”.