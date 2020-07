Mara Venier, su Instagram il video a tradimento a Nicola Carraro. E lui condivide la foto in spiaggia

editato in: da

Mara Venier è finalmente andata al mare e ne approfitta per vendicarsi dei video e foto che suo marito Nicola Carraro le ha fatto negli ultimi mesi, tra sedie a rotelle, stampelle e bucato in terrazza. Nelle Stories di Instagram arriva la sua clip a tradimento.

Zia Mara, divertente e ironica come sempre, documenta il viaggio verso Viareggio. La presentatrice è in auto, si inquadra in primo piano e commenta nelle Stories: “Siamo a Viareggio, stasera Viareggio”. Poi discosta l’obiettivo per riprendere suo marito, seduto accanto a lei, che sembra assorto nei suoi pensieri e pare nemmeno essersi accorto dello scherzo della moglie che sussurra: “Mio marito” e ride divertita. Questa volta è lei ad aver ripreso il suo Nicola di nascosto, una piccola vendetta per tutti i video e le foto a tradimento che Carraro ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Il produttore pare non reagire, ma l’indomani pubblica sui social la foto del primo giorno di vacanza, in realtà con una tenerissima dedica alla sua Mara che riesce a camminare senza l’aiuto delle stampelle. Infatti lo scorso 31 maggio si era rotta il piede, il cuboide per la precisione. Ma nonostante il gesso e la sedia a rotelle ha continuato a condurre Domenica In e con grandissimo successo, tanto che è confermatissima per la prossima stagione. Anche se durante la presentazione dei palinsesti, il direttore di Rai Uno si era dimenticato di nominarla.

Ma tornando alle vacanze al mare, Nicola Carraro condivide uno scatto che ritrae Mara Venier di schiena mentre cammina in spiaggia indossando un prendisole e scrive appunto: “Piano, piano si ricomincia a camminare 😊”. I fan sono in visibilio nel vedere che la presentatrice si è ripresa dopo la caduta. E commentano: “Benissimo, Mara è super! La sabbia e le passeggiate a riva sono una terapia naturale e veloce…”. “Mara è indistruttibile,una forza,donna con radici solide e tutto il resto splende sempre verso il sole.Una veneta doc”. “Indistruttibile, dolce, profonda, bella…..in una parola: Mara⚘⚘⚘”.

Insomma un tripudio di complimenti. E dopo le salubri passeggiate sulla sabbia non resta che vedere Mara e Nicola coronare nuovamente il loro amore con le nozze bis che si terranno in Puglia.