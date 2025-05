Mara Venier a cuore aperto: “Da un po’ di mesi faccio fatica, ho pianto prima della diretta”

Non è un periodo facile per Mara Venier. Siamo abituati a vedere la conduttrice sempre col sorriso sulle labbra in tv, eppure il suo atteggiamento positivo nasconde tante fragilità, che ha svelato durante un’intervista al Salone del Libro di Torino. La padrona di casa di Domenica In si è aperta raccontando degli ultimi mesi, confessando le sue difficoltà.

Mara Venier si mette a nudo: le difficoltà dell’ultimo periodo

Non si è mai nascosta di fronte a qualche domanda “scomoda”, e anche questa volta Mara Venier ha dimostrato che oltre la grande professionista c’è una donna fatta di fragilità, come tutti. La conduttrice non sta affrontando un periodo facile e ne ha parlato in un’intervista al Salone del Libro di Torino.

Sul palco insieme a Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, quello che si preannunciava un incontro dai toni leggeri è diventato lo spazio per aprire il suo cuore. Tutto è partito da una domanda dell’attrice e comica che con grande delicatezza ha pensato di chiedere qualcosa di più personale alla conduttrice: “Mara, ma come si fa ad andare in onda quando hai delle tue cose personali, dei dolori, delle fatiche, dei magoni, anche dei lutti, a volte?”.

La padrona di casa di Domenica In a quel punto non ha voluto nascondersi dietro un falso sorriso, e ha svelato con la voce spezzata: “Faccio un po’ fatica a rispondere questa domanda. Io da mesi faccio un po’ di fatica, poi si accende quella luce rossa e dimentico tutto, magari ho pianto due minuti prima. In studio sono sempre così affettuosi con me e quando hai un problemone, l’emozione arriva”.

La conduttrice ha poi sottolineato come il lavoro rappresenti un diversivo utile per distrarsi: “Sono andata anche in onda con un piede rotto, ultimamente ho altro a cui pensare che è più importante di un piede rotto o o della febbre. Credo che il lavoro aiuti quando le cose non vanno bene”.

I problemi di salute di Nicola Carraro

Sebbene non sia voluta entrare nei dettagli ad incidere, in questo periodo non facilissimo, sono certamente i problemi di salute di Nicola Carraro. Il marito di Mara Venier è stato ricoverato per diverse settimane all’Ospedale San Raffaele di Milano, e la conduttrice si è ritrovata ad affrontare un trasferimento e una spola serratissima tra il capoluogo lombardo e Roma, dove è impegnata con i suoi programmi.

Per Zia Mara le ultime settimane sono state segnate da grandi preoccupazioni, ma per fortuna adesso il peggio è passato: le condizioni di salute di Nicola Carraro continuano a migliorare e per festeggiare l’imminente ritorno a casa la conduttrice ha pensato di fare una bellissima sorpresa al marito, regalandogli un cucciolo.

“Dopo essere stato senza cani per 15 anni, mia moglie Mara mi ha regalato questo meraviglioso personaggio”, ha scritto Carraro sul suo account Instagram presentando ai suoi follower il cagnolino bianco e nero e rivelando il anche il nome scelto per il nuovo arrivato: Aiace, come l’eroe greco. “In alto i cuori, non vedo l’ora di tornare a casa per poterlo coccolare”, ha aggiunto.