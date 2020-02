Mara Venier, addio a Domenica In per l’Isola dei Famosi: l’indiscrezione

editato in: da

Mara Venier lascia Domenica In per l’Isola dei Famosi? Secondo le ultime indiscrezioni Mediaset avrebbe fatto un’offerta molto allettante alla conduttrice, chiedendole di prendere il timone del reality. Come è noto Alessia Marcuzzi ha deciso di rinunciare alla conduzione dello show, provata dagli ultimi scandali che avevano travolto l’Isola, dal canna-gate con Francesco Monte al caso Corona-Fogli.

L’azienda del Biscione aveva confermato l’addio della Marcuzzi, ma non aveva indicato la sua erede. Fra i nomi più probabili era emerso quello di Ilary Blasi, pronta a tornare in tv dopo gli ascolti deludenti di EuroGames. Poi il colpo di scena, con la scelta di prolungare il Grande Fratello Vip di Signorini (che terminerà a fine aprile) e di anticipare Amici di Maria De Filippi, che partirà il 28 febbraio, andando in onda per la prima volta di venerdì.

Una decisione che ha portato alla momentanea cancellazione dell’Isola dei Famosi, che tornerà il prossimo anno. Alla sua guida però potrebbe non esserci Ilary Blasi, ma Mara Venier. Secondo le indiscrezioni diffuse da TvBlog, la presentatrice sarebbe stata già contattata da Mediaset. La sua situazione in Rai, dove è tornata da circa due anni, è infatti piuttosto delicata.

Chi la conosce afferma che Mara sarebbe amareggiata per le accuse mosse dagli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV ROMA. La polemica sollevata su Facebook non è piaciuta alla presentatrice che, come ha sottolineato anche il marito Nicola Carraro su Instagram, potrebbe mettere in discussione la sua posizione nell’azienda di viale Mazzini. Alla fine della stagione infatti la Venier dovrà decidere se tornare al timone di Domenica In oppure no.

A questo si aggiunge la scelta di non scontrarsi settimanalmente con Barbara D’Urso e il ritorno di Domenica Live in versione integrale il week end. Per ora Mara non ha commentato le indiscrezioni. Di certo l’Isola dei Famosi è un programma a cui è molto legata. Per anni è stata opinionista accanto ad Alessia Marcuzzi, ricevendo il consenso e l’affetto del pubblico, come sempre conquistato dalla sua ironia e spontaneità.