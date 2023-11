Manuela Ferrera sfrattata dagli eredi Berlusconi: chi è e cosa fa oggi l’ex meteorina

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Manuela Ferrera, una figura nota grazie alla sua partecipazione al famoso gruppo delle “olgettine”, si trova ora al centro del gossip a causa del suo imminente sfratto da un appartamento a Milano, residenza che aveva ottenuto tramite un contratto in comodato d’uso gratuito dalla famiglia Berlusconi. A differenza di alcune sue “ex colleghe”, sembra che Ferrera abbia scelto di non intraprendere vie legali per affrontare questa situazione delicata, suscitando così l’interesse del pubblico sulle sue attuali vicissitudini e piani futuri.

Chi è Manuela Ferrera

La biografia di Manuela Ferrera è ricca di dettagli affascinanti che dipingono sicuramente il ritratto di una donna poliedrica e piena di energia.

Non tutti sanno che la showgirl nata il 5 maggio 1984 a Brescia, sotto il segno del Toro, è anche un’analista biologa. La Ferrera ha conquistato il cuore del pubblico non solo con la sua presenza magnetica ma anche con la sua autenticità che traspare chiaramente attraverso lo schermo.

Affiancata dalla sua gemella Marianna, entrambe sono diventate celebri come meteorine del TG4, catturando l’attenzione del pubblico per la loro bellezza unica.

Rinomata per la sua presenza sul piccolo schermo, la Ferrera ha guadagnato popolarità partecipando a numerosi programmi televisivi come Pomeriggio 5 e Tiki Taka. La sua apparizione nel calendario per For Men nel 2019 conquista l’Italia e sopratutto qualche calciatore famoso di cui parleremo in seguito.

Lo stesso anno inizia a frequentare il salotto di Barbara D’Urso che la porta poi alla sua esperienza televisiva più popolare: l’Isola dei Famosi

Con l’avvicinarsi della sua partecipazione a l’Isola, il pubblico è ansioso di scoprire una nuova sfaccettatura di questa donna dallo spirito indomito, che si prepara ad affrontare una nuova avventura sul fronte dei reality, anche se con qualche tensione nel rapporto con Emanuela Tittocchia, forse a causa di legami passati, come ad esempio con l’ex in comune, Biagio D’Anelli.

Fonte: IPA

I flirt con Higuain e Cristiano Ronaldo

Sebbene Manuela Ferrera attualmente sembri godersi la vita da single, il suo passato amoroso è stato al centro di molte discussioni e pettegolezzi.

Nel 2011, ha intrapreso una relazione con l‘ex concorrente del Grande Fratello, Biagio D’Anelli, una vicenda che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico per la sua natura appassionata e travolgente.

Tuttavia, il percorso amoroso della Ferrera non si è fermato qui, poiché ha successivamente intrapreso una storia con il celebre calciatore Gonzalo Higuain. Durante una partecipazione al noto programma Tiki Taka, ha rivelato dettagli sulla loro relazione, sottolineando che il legame si era formato quando il calciatore era single, più di cinque anni prima.

Rispetto al gossip in questione la stessa Manuela affermò: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo”.

Un altro presunto flirt altrettanto discusso è stato con nientemeno che Cristiano Ronaldo, il famoso calciatore portoghese.

La vicenda ha generato un grande interesse nei media, tuttavia, la relazione ha continuato ad essere avvolta da un alone di incertezza, poiché non sono mai emerse immagini o video che confermassero tale legame.

La Ferrera ha però condiviso pubblicamente di aver ricevuto messaggi da CR7, in cui egli le avrebbe fatto i complimenti per un calendario che lei aveva realizzato per la rivista For Men. Tuttavia, il silenzio di Ronaldo sull’ argomento ha mantenuto la questione in sospeso, lasciando il pubblico con interrogativi e curiosità irrisolte.

Lei stessa ammette il flirt confessando: “La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me.”

Lo sfratto

La delicata questione dello sfratto, che coinvolge diverse figure femminili legate alla sfera di Silvio Berlusconi tra cui Manuela, sembra rientrare in un piano più ampio di revisione dei contratti e delle agevolazioni concesse sotto la sua amministrazione.

Il complesso panorama finanziario e contrattuale che emerge dopo la scomparsa del leader di Forza Italia a giugno ha portato alla luce una serie di decisioni volte a “mettere ordine” nella contabilità, coinvolgendo anche gli appannaggi e i benefici che erano stati precedentemente concessi.

Tuttavia, l’iniziativa non è stata accolta positivamente da tutti, come dimostrano le reazioni di Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, che si sono trovate anch’esse coinvolte nel processo di sfratto.

La situazione si complica ulteriormente nel caso delle due ragazze, poiché il loro legale ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali, evidenziando l’esistenza di registrazioni audio che rivelerebbero promesse specifiche fatte dall’ex premier.