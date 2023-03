Lucio Presta: “La querelerò di nuovo”. Twitter sospende l’account di Heather Parisi

L’intervista di Heather Parisi a Belve ha lasciato decisamente il segno, non solo per le dichiarazioni che hanno provocato i malumori della figlia Jacqueline Luna, ma anche per via di un episodio rivelato da Lucio Presta: la celebre ballerina sarebbe stata raggiunta da un ufficiale giudiziario e dai Carabinieri e pignorata, proprio durante la registrazione con la Fagnani. A distanza di quasi un mese la Parisi ha rotto il silenzio sulla vicenda, negando di fatto tale pignoramento, e il manager televisivo non l’ha presa affatto bene minacciando una nuova querela.

Lucio Presta minaccia di nuovo querela contro Heather Parisi

Heather Parisi non era ancora entrata nel merito delle parole di Lucio Presta a proposito del famigerato pignoramento, avvenuto in occasione della sua intervista a Belve, come rivelato dallo stesso produttore. Tra i due resta ancora aperto un contenzioso giudiziario al quale non si è ancora riusciti a mettere un punto definitivo e le parole della ballerina non hanno fatto altro che rincarare la dose.

Il produttore è stato categorico nel suo ultimo Tweet: “Dopo ultime dichiarazioni odierne della adorata @heatherparisi mi toccherà querelare la signora per diffamazione ed una serie di bugie o mi vedrò costretto a pubblicare bonifico fatto quel giorno da una terza persona legata al marito motivo per cui non hanno pignorato. Pensaci”.

Le parole di Heather Parisi sul pignoramento a “Belve”

Lucio Presta non ha dubbi sul fatto che Heather Parisi abbia raccontato una versione dei fatti lontana dalla realtà e minaccia querela. Le parole dell’iconica ballerina sono giunte come un fulmine a ciel sereno a quasi un mese di distanza dall’episodio che lo stesso Presta aveva spifferato: “In occasione della registrazione di Belve un ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione”.

“Nelle passate settimane ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la TV pubblica e i media per vendette personali. Cosa avrei mai fatto di così terribile da meritare questo trattamento?”, ha esordito la Parisi con un lunghissimo post su Twitter in cui ha spiegato nel dettaglio come è andata con i procedimenti giudiziari in corso, tra cui proprio quello con Presta.

“Il 9 marzo 2023 si è presentato al mio camerino presso gli Studi Lumina, l’ufficiale giudiziario accompagnato dall’avvocato di controparte – ha proseguito nel racconto -. Nessun rappresentante delle Forze dell’Ordine era presente negli studi tantomeno nel mio camerino e nessun rappresentante si è mai palesato alla mia presenza. Dopo che l’ufficiale giudiziario mi ha esposto le ragioni della sua visita ho contattato il mio avvocato che tuttavia era in udienza. Una volta avuto la conferma da parte del mio legale della esattezza delle somme richieste e della legittimità della procedura mi sono subito resa disponibile a pagare quanto richiesto. Quindi, nessun pignoramento. E allora perché tanto clamore per un innocente peccato di ingenuità utilizzato come pretesto per una puerile ripicca personale?”.

Twitter sospende l’account di Heather Parisi

La Parisi ha rincarato la dose, poi, con affermazioni piuttosto dure che sono velatamente (ma non troppo) rivolte proprio al suo nemico giurato. Non ha parlato soltanto di una “puerile ripicca personale” ma anche di “accanimento”, “zerbinaggio”, “odiatori seriali” e di aver “pestato i piedi a chi utilizza i mezzi di comunicazione a proprio piacimento”. Il riferimento è chiaro.

Presta è pronto a querelare di nuovo la Parisi, nonostante lei si sia dichiarata parte lesa e vittima di un linciaggio mediatico che non ritiene di meritare. Intanto Twitter, con molta probabilità dopo una segnalazione da parte del produttore, ha deciso di sospendere l’account della ballerina fino a data da destinarsi.