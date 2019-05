Live, Pamela Prati abbandona lo studio (di nuovo). E la D’Urso prosegue da sola

editato in: da

La questione del matrimonio di Pamela Prati sembra finalmente essere giunta all’atto finale. Con il matrimonio annullato, le ultime dichiarazioni di Georgette Polizzi e le parole della Prati stessa a Live – Non è la D’Urso, sembra non esserci più speranza di veder celebrate le nozze.

Tutto era iniziato con la Prati che aveva annunciato di essere in procinto di sposarsi con Mark Caltagirone. Un uomo senza volto per gli spettatori della vicenda, che mai sono riusciti a vedere una foto del futuro marito. I dubbi sulla sua esistenza sono iniziati a crescere fino a far diventare il matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare l’8 maggio scorso, un caso mediatico.

L’ipotesi di una truffa organizzata da Pamela Prati e dalle sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, è cominciata a girare diventando sempre più forte e trovando sempre più sostenitori. Un’ipotesi poi smentita con fermezza dalla showgirl sarda, che a Verissimo ha mostrato alla conduttrice, Silvia Toffanin, la foto del suo futuro sposo. Ha poi dichiarato che, data la pressione mediatica ricevuta, il rapporto con Mark Caltagirone sarebbe peggiorato. Diverse liti sarebbero state generate dall’attenzione dei media e dalle accuse ricevute. Per questo il matrimonio sarebbe stato rimandato a data da destinarsi.

A Live – Non è la D’Urso la conduttrice non si è lasciata sfuggire l’occasione di parlare chiaramente con la Prati, la quale, nel frattempo, sembra aver preso le distanze dalle sue agenti. Proprio una di loro, Eliana, ha affermato che, con la fuoriuscita di Georgette, la sua agenzia sta ormai affondando. D’altronde sono molte le persone che hanno lanciato accuse contro le due, tra cui anche Alfonso Signorini e Manuela Arcuri.

Come già affermato dalla Toffanin, anche Barbara si è sentita presa in giro e ha invitato la sua ospite a spiegare come starebbero veramente i fatti. Quando però la conduttrice ha provato a fare un riassunto della vicenda, Pamela ha lasciato lo studio senza rispondere a nessuna domanda. La D’Urso si è lasciata così andare a una dichiarazione importante: da circa un anno Mark Caltagirone le scriverebbe messaggi inerenti a un lavoro che poi, nella realtà, sarebbe risultato inesistente.

Dopo questa affermazione Pamela Prati ha deciso di rientrare in studio, affrontando la conduttrice. La star del Bagaglino ha continuato a non voler rispondere alle molte domande della padrona di casa, ribadendo di non essere una vittima e di non voler parlare di cose personali, facendo così stizzire sia Barbara D’Urso che il pubblico in studio.

Lo scontro tra le due diventa acceso: la Prati non ha voluto dare prove che smentissero i dubbi circa il suo matrimonio, e non ha risparmiato parole forti neanche al futuro marito. Anche lei, infatti, ha ammesso che sarebbe stato tutto più semplice se Mark Caltagirone si fosse mostrato. Ha infine deciso di non difendersi, lasciando la D’Urso da sola in studio a mostrare le prove che inchioderebbero la showgirl.