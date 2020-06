Live, la D’Urso splende in bianco e ricorda Pippo Baudo

editato in: da

Barbara D’Urso conquista il pubblico con un nuovo appuntamento del suo show domenicale. E su Instagram, prima della puntata di Live – Non è la D’Urso, non dimentica di dedicare un pensiero al grande Pippo Baudo, nel giorno del suo 84esimo compleanno.

La consueta puntata di Live – Non è la D’Urso è stata prevalentemente dedicata alle ultime notizie di attualità, come ormai accade da settimane, da quando cioè stiamo vivendo questa situazione d’emergenza. Barbara D’Urso è splendida come al solito: questa volta ha deciso di sorprendere i suoi fan con un miniabito bianco a doppio petto con le maniche lunghe, che sotto le luci dei riflettori ha offerto uno spettacolare effetto brillante. Capelli raccolti, un paio di orecchini super luminosi e décolleté argentate hanno completato un outfit veramente strepitoso – che, come da sua abitudine, ci aveva anticipato con una foto sui social.

Barbara ha affrontato un appuntamento ricchissimo di ospiti, sia in studio che in collegamento video, e ha toccato vari argomenti di attualità, sino ad arrivare al gossip. Nel corso della serata è tornata a parlare delle ultime novità su Fabrizio Corona, per poi lasciare spazio alla mamma di Luigi Mario Favoloso e a Taylor Mega, due degli ospiti più attesi della puntata. Tra qualche battibecco in studio e dei piccoli problemi tecnici presto risolti, la D’Urso ha portato a casa in maniera magistrale questa serata.

Poche ore prima di andare in onda in diretta, poi, la conduttrice ha deciso di dedicare un post a Pippo Baudo, uno dei grandi della televisione italiana. Barbara ha affrontato i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo proprio assieme a lui: ancora giovanissima, nel 1979 ha condotto al suo fianco Domenica In. In seguito, passata a Canale 5, è stata la D’Urso ad ospitare Pippo Baudo nel suo show, regalando al pubblico momenti di grande intrattenimento.

Su Instagram, nel giorno dell’84esimo compleanno del conduttore, Barbara lo ha omaggiato con un post molto dolce. In un video, ha racchiuso alcuni dei loro momenti insieme, incluso l’episodio in cui si sono scambiati un bacio sulla bocca a furor di pubblico: “Ebbene sì, ci siamo baciati sulla bocca. Buon Compleanno Pippo!” – ha scritto in didascalia. Un piccolo ricordo che ci ha portati indietro nel tempo, e che i suoi fan hanno apprezzato molto.