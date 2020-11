Le Iene, Ambra Angiolini si racconta: Francesco Renga e il rapporto con i figli

editato in: da

Nel corso dell’intervista che ha rilasciato a Le Iene, la splendida Ambra Angiolini ha aperto uno spiraglio sulla sua vita privata: tra difficili ricordi del suo passato e il bel rapporto che ha con i figli, l’attrice ha raccontato molti aneddoti. E non sono mancate battute divertenti.

Ambra Angiolini è da poco uscita con il suo libro InFame, nel quale parla della sua lotta contro la bulimia. Aveva appena 15 anni quando ha iniziato a soffrire di questo subdolo disturbo: “Ho preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in bagno e vomitava” – ha spiegato l’attrice. “Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare“.

Un problema che nulla ha a che fare con la ricerca spasmodica di un ideale estetico irraggiungibile: “Qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra, ma non c’entra niente la bellezza”. Ambra ha combattuto a lungo contro la bulimia. E anche quando la ragazzina insicura ha lasciato spazio alla donna che è oggi, ha faticato a liberarsi del suo dolore. Ancora adesso, in realtà, deve fare i conti con qualche difficoltà: “Non mi frega più, cioè non prenderà mai più il sopravvento. Ma io so che c’è”.

La sua rinascita porta il nome di Jolanda, la primogenita nata dalla sua bellissima storia con Francesco Renga. Solo in quel momento Ambra è riuscita a fare pace con se stessa, come aveva rivelato di recente in una toccante intervista a Verissimo. Sul suo rapporto con Jolanda e Leonardo (il secondogenito), l’attrice ha rivelato qualche dettaglio inedito ai microfoni de Le Iene: “Non sono i classici figli di papà, sono loro a non voler essere figli nostri“.

Il loro imbarazzo per avere due genitori così famosi emerge anche in un divertente aneddoto che la Angiolini ha raccontato: “Rivedermi a Non è la Rai mi fa effetto se sono con i miei figli. Si guardano imbarazzati tra di loro, poi ridono e mi dicono: ‘Ma mamma!'”. Negli anni, Ambra è riuscita a costruire un bellissimo rapporto con i figli. Ha ammesso di aver sempre avuto fiducia in loro e di essere pronta ad accogliere tutto ciò che un giorno vorranno diventare. “E se vogliono fare i cantanti, ci pensa il papà” – ha scherzato la Angiolini, facendo riferimento a Francesco Renga, con il quale ha condiviso ben 11 anni della sua vita.