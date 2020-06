La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi malinconica si prepara a lasciare

editato in: da

Elisa Isoardi si prepara a dire addio alla Prova del Cuoco con un po’ di tristezza. Ormai è ufficiale: la trasmissione creata vent’anni fa da Antonella Clerici chiuderà i battenti. La Rai ha infatti scelto di eliminare lo show dedicato alla cucina che verrà sostituito da La casa nel bosco, condotto proprio dalla conduttrice di Legnano. Quale sarà il futuro della Isoardi? Per ora non è dato saperlo: secondo alcune indiscrezioni la presentatrice avrebbe ricevuto una proposta per guidare la nuova edizione di Check-up, storico programma dell’azienda di viale Mazzini dedicato alla medicina.

Elisa non ha ancora confermato nè smentito l’indiscrezione, l’unica certezza è che la modella affronterà qualsiasi sfida si presenterà. Più volte, nel corso delle ultime puntate, la conduttrice è apparsa positiva e non ha rinunciato a sorridere, appoggiata anche da Claudio Lippi, suo inseparabile collega. Nelle ultime ore però la Isoardi si è lasciata andare ad alcune riflessioni su Instagram. “Il tramonto è il padre della malinconia – ha scritto pubblicando uno scatto in cui è pensierosa -, tuttavia secondo #baudelaire la malinconia è l’essenza della bellezza. #pensieri #vita #rinascita #leggerezza #momenti”.

Per ora la presentatrice non sa cosa accadrà nel suo futuro, ma guarda avanti, con forza e coraggio come ha sempre fatto. “La Prova del Cuoco sta chiudendo, lo sanno tutti – aveva svelato la Isoardi qualche giorno fa, tentando di tranquillizzare la madre, intervenuta in collegamento -. Ieri mi ha chiamata e mi ha chiesto cosa ne sarebbe stato di me. Le ho detto “ti preoccupi per me perché magari è un momento particolare”.

Al posto de La Prova del Cuoco ci sarà il nuovo show della Clerici. A due anni dall’addio alla trasmissione, la conduttrice è pronta a tornare nella stessa fascia oraria, in onda dalla sua casa nel bosco in cui vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. “Sono almeno due anni che penso a questo programma: da quando mi sono trasferita in Piemonte – ha confessato -. Tutto torna, sento che questa è l’idea giusta, me lo dice l’istinto”.