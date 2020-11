Jennifer Lopez: nuda a 51 anni per “In The Morning” ci insegna tante cose

editato in: da

Sarà che ho un debole per Jennifer Lopez. Sarà che trovo questa portoricana del Bronx, che ha studiato e sudato sette camicie per arrivare al successo, dimostrando di saper fare tante cose insieme e quasi tutte bene, ballare, cantare recitare, una vera artista a 360 gradi. Sarà per tutti questi motivi, ma io trovo che a 51 anni compiuti Jennifer Lopez sia non solo ancora bellissima e pazzesca, ma che mostri e insegni a tante colleghe ben più giovani come si debba stare su un palco, come ci si possa esibire mezze nude o realizzare dei video altrettanto spogliate e ammiccanti, senza necessariamente essere volgari o trash.

Perché quando guardi J-Lo esibirsi sul palco dei American Music Awards, pensi non solo alle sue forme strizzate nei leggins, ma a quanto sia “figa” e brava a ballare. Quando la vedi nella cover del nuovo singolo In the morning, immortalata dai fotografati di moda Mert&Marcus nuda di profilo, pensi a quel corpo meraviglioso e muscoloso, scolpito da anni di danza e allenamento, e non al nudo in sé.

Sembra retorica, ma quando sotto, dietro un bel corpo nudo e una esibizione sexy c’è un lavoro, un progetto, c’è talento, tutto assume un significato diverso e compiuto.

In queste ore hanno titolato tutti “Jennifer Lopez nuda manda in tilt i social”, “Jennifer Lopez nuda, la foto è da sentirsi male” titoloni strillati e giustamente acchiappaclick, senza però sottolineare come a 51 anni compiuti J-Lo possa ancora permetterselo, e non è da tutti. E lo faccia con una maestria tale, con una conoscenza della sua professione e del suo corpo, da essere perfetta ma non eccessiva, raffinata e mai volgare. In questo, Jennifer ha ancora tanto da mostrare e insegnare.