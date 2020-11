Iva Zanicchi, chi era il fratello Antonio Zanicchi

editato in: da

Antonio Zanicchi, fratello della nota cantante, era figlio di Zefiro ed Elsa Raffaelli. Classe 1943, l’uomo a differenza della celebre sorella, aveva scelto una vita lontana dal mondo dello spettacolo.

Instancabile lavoratore, Antonio da qualche anno era andato in pensione dopo anni di onorato servizio all’Eni e poteva finalmente godere del tempo libero e dell’amore della sua famiglia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei figli Sabrina, Cristiano e Sara, così come in quello delle sorelle Iva, Mariarosa e Wiria.

L’uomo non aveva mai fatto mancare il suo appoggio alla sorella Iva, sia nella sua carriera artistica che in quella politica, e dopo la perdita della madre, i fratelli Zanicchi si erano uniti ancora di più per superare il dolore. La vita di Antonio si era svolta lontano dai riflettori, ma in qualche occasione aveva partecipato insieme a Iva ad alcuni programmi tv, come quando le aveva fatto una sorpresa intonando a Domenica Live il brano Mamma mia dammi cento lire.

Il legame con la sorella era molto forte, come ha sottolineato la stessa Iva attraverso un commovente post sui suoi account social ufficiali: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”, ha scritto l’artista di Ligonchio, accompagnando le toccanti parole ad uno scatto in cui appare sorridente in compagnia del fratello.

Antonio Zanicchi era stato ricoverato a Vimercate perché aveva contratto il Coronavirus. Fin da subito infatti le sue condizioni erano state tenute sotto controllo, essendo cardiopatico. La situazione poi è precipitata, portando alla sua scomparsa.

La Zanicchi aveva espresso tutta la sua preoccupazione per il fratello e le sue condizioni di salute, come aveva dichiarato a Fuori Dal Coro, durante un suo intervento: “Ho un fratello all’ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico, sono molto presa da questa cosa“.

Lei è riuscita a guarire, lui invece che soffriva anche di problemi al cuore, non ce l’ha fatta a causa di una polmonite bilaterale causata dall’infezione da Covid.

In un’intervista ai microfoni de La Stampa una volta guarita, la cantante aveva dichiarato: “Sono distrutta, sono l’unica che è tornata a casa negativa. Mio marito positivo, mia figlia positiva, mio genero anche con i nipoti, i miei fratelli, insomma tutti”.