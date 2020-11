Lutto per Iva Zanicchi, morto il fratello. L’annuncio su Instagram

editato in: da

Iva Zanicchi annuncia la morte del fratello Antonio con un toccante post sul suo profilo Instagram. Una foto che li ritrae insieme e una breve frase che dice tutto: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio“.

Antonio Zanicchi aveva 77 anni. Pensionato dell’Eni, soffriva di una malattia cardiaca. Stando a quanto riporta Il Giornale, l’uomo avrebbe contratto il Covid che complicando il quadro clinico l’avrebbe portato alla morte. Il lutto per Iva Zanicchi è arrivato pochi giorni dopo le sue dimissioni dall’ospedale.

Anche la cantante, 80 anni, era risultata positiva al virus e aveva necessitato di un ricovero da dove aveva condiviso alcuni video-messaggi sulle sue condizioni di salute.

In un’intervista alla Stampa, la Zanicchi aveva raccontato delle difficili condizioni di salute del fratello e di come tutta la sua famiglia fosse stata contagiata: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella. Sono distrutta, sono l’unica che è tornata a casa negativa. Mio marito positivo, mia figlia positiva, mio genero anche con i nipoti, i miei fratelli, insomma tutti”.

Antonio ha avuto però la peggio. Ricoverato anche lui all’ospedale di Vimercate, come sua sorella, non è riuscito a superare l’infezione.

Iva lo ricorda con un post su Instagram dove in molti si sono stretti intorno a lei, facendo sentire il loro affetto: “Amica ❤️mia… Ti sono vicina in questo triste momento. Antonio R.I.P.” “Brutta notizia 😔 condoglianze Iva a te e famiglia”. “Condoglianze Iva, la ammiro molto❤️”.