Isola, Nicoletta Larini: “Con la Ventura un rapporto bellissimo. Bettarini vincerà”

torna a parlare del rapporto cone dell’sull’Isola dei Famosi. “Faccio avanti e indietro in auto dalla Toscana per venire a Milano ed essere ogni lunedì in trasmissione, a sostenere il mio amore, Stefano Bettarini –a Gossip.it -. Come lo vedo all’Isola dei Famosi? Bene, vedo uno Stefano che mi piace tantissimo, diverso, che sta facendo un percorso bellissimo, mi emoziono a guardarlo, sono tanto orgogliosa di lui e non potrei chiedere di meglio, perché lo vedo deciso e sono convinta che arriverà fino in fondo”.

47 anni lui, 25 anni lei, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono legati da diverso tempo e il loro amore procede a gonfie vele. La modella ha un ottimo rapporto con Simona Ventura, che le è stata vicino durante l’esperienza di Temptation Island Vip.

Scelta da Maria De Filippi per condurre il reality, Super Simo si era trovata a dover consolare Nicoletta Larini, in lacrime di fronte ai video che raccontavano l’attrazione di Bettarini per le single dello show.

“Simona Ventura e io abbiamo un bellissimo rapporto – ha svelato parlando del legame con Super Simo -, mi è piaciuto tanto quando mi ha consolato, non me lo aspettavo. Fra noi è nato veramente un amore. Anche ora ci sentiamo sempre. Lei è una grandissima donna e una grandissima mamma, è stato veramente un piacere poterla conoscere”.

Oggi Simona Ventura è legata a Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, con cui ha iniziato una relazione dopo l’addio a Gerò Carraro. Il rapporto con Bettarini, dopo un periodo difficile, segnato da liti e incomprensioni, è migliorato ed è più forte che mai. A rendere ancora più indissolubile il legame della famiglia allargata è stata l’aggressione ai danni di Niccolò, il primogenito dell’ex coppia accoltellato di fronte ad una discoteca di Milano quasi un anno fa.