Ilary Blasi, parla l’investigatore privato: “75 mila euro per spiare Francesco”

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti assume sempre di più i contorni di una telenovela. Non bastano le battaglie in tribunale, il furto dei Rolex, le continue provocazioni sui social e persino un Tapiro d’oro: a completare il quadro di una separazione tutt’altro che amichevole è arrivata anche la testimonianza dell’investigatore privato Ezio Denti, assunto dalla conduttrice per pedinare l’ormai ex marito.

Ilary Blasi, la cifra spesa per spiare Totti: le parole dell’investigatore privato

Da tempo circolavano voci che Ilary Blasi, allarmata dai sospetti su una presunta scappatella dell’ormai ex marito, avesse ingaggiato un investigatore privato per spiare Francesco Totti. E adesso, a confermare quelle indiscrezioni, è proprio l’agente investigativo Ezio Denti, che un’intervista al settimanale Nuovo ha svelato i dettagli del mandato ricevuto dalla conduttrice lo scorso mese di aprile.

“Ilary mi ha dato 75 mila euro. Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro“, ha dichiarato ai microfoni del giornale. Un lavoro durato fino allo scorso luglio e che avrebbe portato alla luce la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, di cui Ilary sospettava da tempo.

L’investigatore ha però smentito quanto dichiarato dall’ex calciatore nell’ormai celebre intervista di qualche settimana fa rilasciata al Corriere della Sera. Totti aveva dichiarato che erano state piazzate cimici nella sua auto, mentre Denti ha smentito le parole dell’ex capitano giallorosso: “Le cimici possono essere posizionate soltanto dalla Polizia giudiziaria e su mandato di un magistrato. Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all’esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedifrago. E così è stato per Totti”.

L’investigatore privato di Ilary Blasi, i retroscena

Non abbiamo definito la chiacchieratissima separazione del momento come “telenovela” a caso. Denti infatti, sulle pagine del settimanale, ha svelato un retroscena: “Nel caso di Totti vi rivelo una curiosità: sul cellulare della moglie lui ha visto un messaggio che diceva: ‘Sono arrivato, ti aspetto in albergo’. Ebbene, quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato”, ha rivelato Denti. Il loro incontro, infatti, sarebbe avvenuto in un hotel di Roma, di fronte a un bicchiere di vino.

Ma non è tutto, perché l’investigatore privato si è anche lasciato andare a una considerazione sulla nuova fiamma dell’ex calciatore: “Noemi Bocchi è la fotocopia di Ilary, è frequente che si tradisca la moglie con una donna simile. Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perché sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa”.

Nel frattempo però la Blasi è già corsa ai ripari, smentendo tramite il suo avvocato, le dichiarazioni di Denti. La notizia secondo il legale della conduttrice sarebbe l’ennesima fake news, dopo la richiesta dell’assegno di mantenimento e le dichiarazioni dell’amico di Totti Alex Nuccetelli. Stando a quanto riportato dall’avvocato Alessandro Simeone la conduttrice non avrebbe avuto nessun contatto con l’agente investigativo, né avrebbe mai affidato a lui l’incarico di spiare l’ex: “probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda”, ha dichiarato il legale.