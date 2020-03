GF Vip, Valeria Marini ammette: “Io e Zequila abbiamo avuto un flirt”

editato in: da

Da quando Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip è riuscita a catturare l’attenzione di tutti con le continue liti con Antonella Elia. Le due showgirl stanno portando avanti una vera e propria guerra a colpi di offese e provocazioni. La Marini, però, si è lasciata sfuggire anche un dettaglio del suo passato, in cui è coinvolto Antonio Zequila, che non è passato inosservato.

Le liti, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sono ormai all’ordine del giorno. I concorrenti, dopo giorni di reclusione, iniziano a mostrare segni di nervosismo, stanchezza e insofferenza. Ed è proprio durante uno scontro tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, che la Marini ha confermato un gossip del passato.

Adriana Volpe, infatti, è da settimane che prova a smentire di aver avuto, all’età di diciotto anni, un flirt con Antonio Zequila. L’attore, invece, pur scusandosi per i toni utilizzati nel corso delle puntate del Grande Fratello Vip con l’ex presentatrice di I Fatti Vostri, non intende rimangiarsi quanto detto. Gli animi, pertanto, si sono fatti subito accesi.

La Volpe, particolarmente infastidita, ha voluto chiudere una volta per tutte la storia, ribadendo di non aver apprezzato il comportamento di Zequila, da lei ritenuto offensivo nei confronti di tutte le donne, e di non credere alle sue scuse. Ha, infatti, dichiarato:

Una donna non è un trofeo da esibire, né una proprietà.

Nel bel mezzo di questa diatriba tra Zequila e la Volpe, però, c’è chi, invece, non fa fatica ad ammettere di aver avuto un flirt con l’attore: Valeria Marini. A chiederle di confermare o smentire è stata Adriana che, però, ha ricevuto un’inaspettata risposta positiva:

Sì, abbiamo avuto proprio un flirt. Abbiamo avuto una storia d’amore.

A chiedere di nuovo la conferma, poi, è stato il presentatore Alfonso Signorini. Valeria Marini, così, ha ribadito ancora una volta:

Sì, lo ammetto, eravamo giovani. Abbiamo avuto un flirt.

Insomma, con estrema tranquillità Valeria ha confessato di aver avuto dei trascorsi con Antonio Zequila, il quale, ancora alterato, si è complimentato con lei definendola una donna coraggiosa. Adriana Volpe, invece, ha continuato a negare e a difendersi. Chi dei due starà dicendo la verità?