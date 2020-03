GF Vip, Adriana Volpe furiosa per la lettera del marito: “Ora mi diverto”

editato in: da

Adriana Volpe non ci sta e nella casa del GF Vip appare furiosa e provata dopo la lettera del marito Roberto Parli. La conduttrice nell’ultima puntata dello show ha ricevuto una missiva dall’uomo a cui è legata da oltre dieci anni. Roberto ha ribadito il suo amore per la Volpe, ma le ha anche fatto capire di essere piuttosto infastidito dai gossip sul suo conto e da alcuni atteggiamenti della moglie nella casa di Cinecittà.

Come è noto la showgirl si è avvicinata molto ad Andrea Denver. Fra i due c’è una forte affinità e il modello non ha mai nascosto di provare una grande attrazione nei confronti della Volpe. Adriana è apparsa lusingata, ma non ha mai messo in alcun modo in dubbio il legame con Roberto Parli. L’imprenditore che si occupa di immobili e la conduttrice sono sposati dal 2008 e hanno una figlia, Giselle. Un amore solido arrivato dopo le nozze brevissime fra la modella e Chicco Cangini, durate appena quattro mesi.

“Cara Adriana ti sto scrivendo questa lettera per dirti una cosa importante che sta cominciando a farmi male – ha spiegato il marito della Volpe -. Ricordati le promesse che ci siamo fatti prima che tu entrassi nella casa. Io non le dimentico mai e mi sto battendo tanto in ogni momento, però ho bisogno anche del tuo aiuto. A volte mi sembra che per te siano lontane lontane e lontane… per me questo è sinonimo di delusione e sofferenza. Hai ricevuto anche la letterina da Gisele, sono venuto da te per il nostro anniversario, volevi proteggerci e tenerci lontano dai gossip, ma ricordati che all’esterno anche piccole cose, poche parole e gli scherzetti sono tanto più grandi”.

Alle parole del marito, la Volpe non ha reagito bene. “Questa cosa qua per me è stata una mazzata infinita”, ha confessato agli altri compagni d’avventura. A consolarla anche Andrea Denver: “Volevo dirti che se ti danno fastidio i miei apprezzamenti io me li tengo per me – ha detto il modello -. Mi è dispiaciuto che abbia detto del calendario e altro”. La conduttrice però ha replicato: “No, ma non ci pensare proprio. Faccio questo lavoro da 20 anni. Da domani inizio a divertirmi”.